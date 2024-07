Madagascar: Christian Ntsay - Reprise des conseils des ministres et du gouvernement cette semaine

Le Premier ministre a saisi hier, la cérémonie de levée de drapeau au Palais de Mahazoarivo pour parler de sa reconduction, du gouvernement, de la nouvelle Assemblée nationale, des prochaines élections communales...

Marque de confiance

« Ma reconduction implique des responsabilités », a-t-il indiqué d'emblée. En ajoutant dans la foulée que « c'est une marque de confiance » à son endroit de la part du président de la République qu'il a tenu à remercier. « Je sais que certains se sont demandés si je serai encore là. C'est normal. Le fait est que je suis toujours à la tête du gouvernement ». Pour ce qui est du dernier, il partage entièrement l'avis du chef de l'Etat qui ne veut pas confondre vitesse et précipitation dans la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale.

PM de plein exercice

En attendant, « les conseils de ministres et de gouvernement vont reprendre cette semaine car l'appareil d'Etat ne doit pas être paralysé », explique le locataire de Mahazoarivo. En précisant que « certaines décisions ne pourront toutefois pas être prises par les ministres démissionnaires qui sont chargés de l'expédition des affaires courantes ». Ce qui n'est pas le cas du locataire de Mahazoarivo qui redevient un Premier ministre de plein exercice depuis sa reconduction par décret. Conformément à l'article 54 de la Constitution qui dispose que « le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ».

Rapports avec l'Assemblée

À propos justement de l'Assemblée nationale, le PM pense que les rapports entre le prochain gouvernement et la nouvelle Chambre basse seront plus constructifs pour le développement du pays, eu égard à la physionomie du Bureau permanent. « Plusieurs membres, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, sont d'anciens ministres que je connais et qui connaissent ma manière de travailler et mes principes », fait-il remarquer. Et de citer notamment la rigueur budgétaire par rapport à laquelle il fait preuve d'intransigeance.

En sa qualité d'ordonnateur principal, il est pour l'orthodoxie financière et contre la gabegie dans la gestion des deniers publics. Il est aussi et surtout pour le respect de la Constitution et des lois en vigueur.

Chef de file de l'opposition

Concernant toujours la nouvelle Assemblée nationale, le chef du gouvernement que « pour la première fois, il y a un vice-président, chef de file de l'opposition. Ce qui n'était pas le cas dans la législature sortante où des membres de l'opposition voulaient attribuer le siège de 7ème vice-président à un extra-parlementaire alors que la Constitution prévoit expressément qu'il est réservé à un parlementaire ».

Pour Christian Ntsay, l'existence d'un chef de file de l'opposition à Tsimbazaza est « une bonne chose pour la démocratie car il a un pouvoir d'interpellation du gouvernement. Et à l'instar des autres membres de l'Assemblée nationale, le chef de file de l'opposition a un pouvoir de contrôle sur les actions du gouvernement et sur l'évaluation des politiques publiques, tel qu'il est également prévu par la Constitution ».

Élections communales

De retour de la République Populaire de Chine où il était invité spécial à des assises sur la Coopération décentralisée, le Premier ministre et non moins chef de l'Administration se réfère aussi à la Constitution qui prévoit la répartition des compétences et celle des ressources entre l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées. Au sujet des CTD, le PM rappelle qu'il appartient au gouvernement de fixer la date des prochaines communales sur la base du calendrier électoral proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante.

Au regard de la loi fondamentale, « les Communes constituent les Collectivités Territoriales Décentralisées de base ». D'où l'importance de l'élection des maires ainsi que des conseillers municipaux et communaux. Le PM estime qu' « il ne faut pas abêtir (fanabadoana) le peuple qui a fait preuve de maturité lors des dernières élections ».