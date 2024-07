Sénégal: Achoura ou «Tamxarite» - Origines et significations d'une commémoration

Achoura, communément appelé «Tamxarite» ici, sera célébrée au Sénégal dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet 2024. Commémorant le jour où Moussa (Moïse) traversa la Mer Rouge, avec son peuple, pour se sauver du pharaon qui se fit noyer avec ses troupes, grâce à l'aide d'Allah (SWT), Achoura correspond au 10e jour du premier mois lunaire Muharram (du calendrier musulman). Cette fête revêt une importance particulière pour les musulmans et suivant les pays.

Dans une déclaration publiée le samedi 06 juillet dernier, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), qui s'est réunie la soirée dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS), pour scruter le croissant lunaire, a fixé l'Achoura ou la «Tamxarite» la nuit du mardi 16 juillet. «Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays», informe la CONACOC dans un communiqué, «aucune des informations recueillies ne faisant état de l'apparition du croissant, le lundi 08 juillet sera le premier jour du mois lunaire Muharram. Par conséquent, la Tamxarite sera célébrée dans la nuit du mardi 16 juillet», précise la Commission nationale. Même s'il cela n'a pas de fondement islamique, au Sénégal, la «Tamxarite» est marquée entre autres, par des repas copieux notamment du couscous («thiéré» à base de mil ou du maïs), préparé pour le dîner dans plusieurs familles la nuit du 9 au 10 Muharram.

Achoura commémore la victoire de Moussa (Moïse) sur le pharaon. Il s'agit précisément du jour où le Prophète Moussa (AS) traversa la Mer Rouge avec son peuple, et fut sauvé du pharaon (à leur trousse) qui se fit engloutir avec ses troupes, grâce à l'aide d'Allah (SWT). Et pour remercier Dieu (SWT), Moussa jeûna ce jour. Ce qui fait qu'avant d'être une fête musulmane, Achoura était une fête juive commémorant la sortie d'Egypte du peuple d'Israël après la délivrance par le Prophète Moussa.

Et en 622, à Médine, le Prophète Muhammad (PSL), constatant que les juifs observaient ce jour de jeûne pour commémorer la victoire de Moussa sur pharaon et ses hommes, ordonna aux fidèles de faire de même. Mieux, pour éviter la confusion entre célébrations juive et musulmane, il décida que ce jeûne du 10e jour soit précédé par un jeûne du 9e jour (Tachoura) ; ce qui fait qu'au lieu d'un seul, les musulmans jeunent deux jours, conformément à la Sunna : les 9e et 10e jours de Muharram.

Aussi cela explique-t-il les (origines des) noms «Achoura» qui signifie 10 en arabe et «Tachoura» voulant dire 9. Il est également possible de jeûner les 10e et 11e jour de Muharram ou encore les 9e, 10e et le 11e jour de Mouharram. Cependant, il est aussi permis de ne jeûner que le 10e jour si la personne n'est pas en mesure de jeûner deux jours consécutifs. Ce jeûne est recommandé mais pas obligatoire. Certes ! Mais le Prophète Muhammad (PSL), attachait une grande importance au jeûne du jour d'Achoura en raison de sa signification profonde.

Contrairement aux fêtes musulmanes de l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, Achoura n'est pas officiellement reconnu comme une fête dans l'Islam. Néanmoins, de nombreux musulmans la célèbrent, en hommage au Prophète Moussa (Aleyhi Salam). Selon qu'on soit Sunnite ou Chiite, Achoura ne revêt pas la même signification. Suivant des Hadiths pris en compte, Achoura commémore plusieurs événements historiques : l'accostage de l'Arche de Noé (AS), la repentance d'Adam (AS) après avoir quitté le Paradis céleste et la libération par Moussa du peuple juif de l'esclavage pharaonique. Par contre, pour les musulmans chiites, Achoura est un jour de deuil, marquant l'anniversaire de la mort de l'Imam Al-Hussein, le petit-fils du Prophète Muhammad (PSL), lors de la bataille de Kerbala, située au Sud-Ouest de Bagdad, en Irak, en 680.