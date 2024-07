Sénégal: Renégociation des contrats pétroliers et gaziers - Cette volonté «quasi inébranlable» du nouveau régime

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye avait annoncé, dans son programme de gouvernement, sa volonté de renégocier les principaux contrats économiques conclus avec des compagnies étrangères. Ainsi au coeur de ses préoccupations se trouvent les accords miniers, mais aussi les contrats concernant le pétrole et le gaz. Une fois au pouvoir, malgré les divergences de points de vue des experts sur cette possibilité de renégocier les contrats pétroliers et gaziers, le Chef de l'Etat et son Premier ministre campent sur leur position.

Les contrats miniers et gaziers ont été toujours décriés par les acteurs politiques et la société civile sous le régime de l'ancien Président de la République Macky Sall. Ousmane Sonko avait promis de renégocier tous les contrats pétroliers, miniers et gaziers, s'il est élu président de la République.

« Macky Sall s'accroche au pouvoir parce qu'il redoute ce qu'il a fait sur les contrats pétroliers et gaziers. C'est le motif de sa quête d'une troisième candidature. Mais nous ferons en sorte que tout soit clair après son départ », avait indiqué le leader de Pastef. Le nouveau régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, et Ousmane Sonko, Premier ministre, appelle à la renégociation des contrats miniers et d'hydrocarbures.

Aujourd'hui qu'ils ont accédé au pouvoir, le premier Ministre Ousmane Sonko campe toujours sur sa position. En conférence de presse conjointe avec Jean Luc Melenchon, il avait soutenu que les partenaires du Sénégal doivent encourager et accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ses ressources naturelles.

«Oui, nous acceptons qu'un investisseur, qui a pris des risques doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'accepterons pas qu'il gagne tout, que nous ne gagnons rien, ça ce n'est plus l'Afrique de 2024», mettait-il en garde. Cette question qui a été agitée a alimenté les débats ces derniers mois. Malgré le fait que des experts ont eu des avis divergents sur cette possibilité de renégocier les contrats gaziers et miniers, le Chef de l'Etat, plus que jamais déterminé à passer à l'acte, revient à la charge.

En effet, face à la presse samedi dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye a réitéré l'ambition du gouvernement de renégocier les contrats gaziers et pétroliers, afin de permettre au Sénégal de profiter davantage des retombées de ces ressources naturelles. «Ma conviction est qu'on aurait pu mieux négocier ces contrats. Notre stratégie est de voir les pistes de renégociation. De ce fait, nous allons renégocier les contrats et essayer de voir comment investir dans d'autres secteurs pour leur développement et éviter la malédiction du pétrole», a-t-il fait part.