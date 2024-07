Sénégal: Réception à l'ambassade de France a la veille de la fête nationale du 14 juillet - Dakar et Paris exhibent des relations pluriséculaires

A la veille de la fête nationale française du dimanche 14 juillet, l'ambassade de France au Sénégal a organisé une cérémonie de réception ayant réuni une foule de personnalités des deux pays. Occasion pour la nouvelle représentante diplomatique de Paris de mettre en avant les relations pluriséculaires exemplaires entre les deux nations. Une posture partagée par la ministre des Sports, Khady Fall Diène, représentant l'État du Sénégal.

L'ambassadrice de la France au Sénégal, Cathérine Fargès, la première femme à occuper le poste de Dakar, est revenue en effet sur l'exemplarité des relations pluriséculaires de coopération entre son pays et le Sénégal. Lors de la cérémonie de réception organisée par anticipation à la veille de la fête nationale française du dimanche 14 juillet, la diplomate a tenu à relever que la coopération entre les deux nations est fondée sur le respect mutuel.

La preuve, dira-t-elle, « c'est que l'amitié qui unit les deux peuples se mesure à la présence, dans l'hexagone, de la communauté Sénégalaise la plus importante au monde : 116 000 ressortissants inscrits, auxquels s'ajoutent de très nombreux binationaux qui enrichissent nos deux pays et notre relation si singulière ». Et de faire remarquer : « En miroir, le Sénégal accueille la plus grande communauté française d'Afrique subsaharienne avec 21 000 français inscrits au registre avec là encore de nombreux binationaux ».

Qui plus est, a-t-elle noté, le Sénégal et la France partagent « une relation unique, construite sur des liens forts entre les Sénégalais et les Français, des liens humains et culturels, chaleureux et confiants qui se développent sans cesse.... La France accueille 15 000 étudiants sénégalais, ce qui fait en proportion le pays au monde qui envoie le plus d'étudiants en France ».

Mme Fargès a aussi évoqué la Francophonie en faisant savoir que « La France et le Sénégal se retrouveront également dans le cadre du sommet de la francophonie que la France accueillera à la cité internationale de la langue française de Villiers Cotterêts en octobre prochain et auquel le président Bassirou Diakhar Diomaye a été invité par le président Emmanuel Macron. Le Français a toujours été un trait d'union entre nos deux peuples et ce sommet constituera un moment très important pour l'Organisation internationale de la francophonie, à laquelle le président Abdou Diouf a su donner un nouvel élan et une nouvelle profondeur », a dit la diplomate française.

A l'occasion de cérémonie de réception qui s'est tenue samedi, en présence de la Ministre des Sports, de la jeunesse, de l'emploi et de la culture, Khady Fall Diène, représentant l'État du Sénégal, d'Aida Mbodj de la Der et plusieurs autres personnalité, l'ambassadrice Catherine Fargès a également soutenu que « cette célébration est particulière pour moi car il s'agit de ma première fête nationale en tant qu'ambassadrice de France au Sénégal ».Et de poursuivre : «

Vous le savez, pour un diplomate français, être nommé au Sénégal, c'est à la fois une preuve de confiance de nos autorités respectives et un défi. Cette confiance m'honore et je suis très fière d'être la première femme à occuper ce poste prestigieux, un choix de coeur pour moi et mon mari. Le défi est de consolider cette relation unique et pluriséculaire, le défi est également de la faire évoluer dans un environnement international changeant, ouvert, compétitif, et sur lequel pèsent de nouvelles menaces».

Pour sa part, Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a fait savoir que « Les relations entre la France et le Sénégal sont profonds et étroits. L'instauration d'un séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, un cadre privilégié pour définir et évaluer les axes prioritaires de la coopération bilatérale, en témoigne éloquemment.

La France est en effet l'un des très rares pays avec lequel le Sénégal dispose d'un tel cadre d'échange A ce mécanisme de concertation générale s'ajoutent les instruments sectoriels dans des domaines prioritaires de notre coopération ». Elle a cité à ce niveau le dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée. La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture n'a pas manqué par ailleurs d'adresser, au nom du président Bassirou Diakhar Diomaye Faye, du gouvernement et du peuple Sénégalais, des félicitations et remerciements à l'ambassadrice et à la nation française.