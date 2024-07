Soudan: Agar confirme la volonté de faciliter le travail des équipes médicales

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté, le commandant Malik Aggar a affirmé les efforts et le souci du gouvernement de fournir l'aide humanitaire à ceux qui la méritent et de faciliter le travail des équipes de secours, des équipes médicales, et les salariés des organisations œuvrant dans le domaine humanitaire pour assumer leur rôle humanitaire, notamment médicale.

Lors de sa rencontre avec le Dr Christos Christou, président international de Médecins sans frontières, dans son bureau, Son Excellence s'est engagé à lever tous les obstacles à la fourniture de l'aide humanitaire aux citoyens des États ciblés et à accorder des visas aux équipes et employés des organisations internationales et organisations régionales et organismes concernés.

Son Excellence a souligné la nécessité de protéger les installations et les équipes médicales et leurs employés afin de leur permettre de fournir une assistance médicale aux personnes touchées par la guerre.

Pour sa part, Christos Christou a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a abordé de nombreuses questions liées aux besoins humanitaires de la population soudanaise et à l'importance d'atteindre tous les endroits touchés par la guerre.

Christos a exprimé son appréciation pour la coopération qu'il a trouvée de la part du gouvernement du Soudan et pour son engagement sérieux à poursuivre le travail conjoint et la coordination afin de fournir des services médicaux et humanitaires aux citoyens.