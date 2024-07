Maroc: L'ICESCO appelle à profiter du potentiel des jeunes pour construire un avenir meilleur

Rabat — A l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) souligne l'importance de la sensibilisation au rôle des jeunes dans la construction d'un avenir meilleur.

"L'ICESCO saisit l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée chaque année le 15 juillet, pour souligner l'importance de la sensibilisation au rôle des jeunes dans la construction d'un avenir meilleur et la nécessité de les qualifier, d'améliorer leurs compétences et de profiter de leur potentiel pour promouvoir le développement durable dans leurs communautés, et de les motiver à révéler leur créativité dans divers domaines", indique l'Organisation dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes.

Compte tenu de l'évolution technologique rapide en cours et des défis qui y sont liés, l'ICESCO appelle à la nécessité d'investir dans le renforcement des capacités des jeunes et de leur fournir des méthodes et des outils pour développer leurs compétences professionnelles, afin de constituer une main-d'oeuvre capable de contribuer à la croissance économique, à travers l'intensification des efforts internationaux et régionaux et la coopération avec la société civile, les universités et les institutions de formation technique et professionnelle, que l'ICESCO place au premier rang de ses priorités dans le cadre de sa nouvelle vision et de sa stratégie d'action.

À cet égard, le communiqué fait savoir que l'ICESCO a lancé un certain nombre d'initiatives et de programmes en faveur des jeunes, notamment l'année de l'ICESCO pour les jeunes, qui vise à renforcer les capacités des jeunes au sein de ses États membres et à améliorer leurs compétences, précise le communiqué.

Il s'agit aussi du programme "a-Hub Accelerator" conçu pour former les jeunes à la création et au développement de petits projets dans le domaine de la technologie et de l'innovation, le sommet international de l'entrepreneuriat, les ateliers de formation internationaux sur la conception d'un satellite éducatif (CANSAT), le Camp de formation des jeunes au leadership climatique et le Programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité, qui nomme les jeunes ambassadeurs de la paix de l'ICESCO.

L'ICESCO réaffirme, en outre, son engagement à contribuer à la formation d'une génération de jeunes leaders en mesure de travailler avec les différentes composantes de leurs communautés pour parvenir à la prospérité et au développement durable, conclut le communiqué.