Maroc: Médiouna/INDH - Inauguration et lancement de plusieurs projets à l'occasion de la Fête du Trône

Médiouna — Plusieurs projets de développement réalisés dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont été inaugurés ou lancés dans la province de Médiouna, à l'occasion de la Fête du Trône.

Ces projets, inaugurés par le gouverneur de la province de Médiouna, Ali Salem Chagaf, visent à renforcer les infrastructures culturelles et leur proximité des citoyens, notamment des jeunes, à promouvoir l'autonomisation économique et à encourager les coopératives locales et nationales à adopter les approches de durabilité et d'innovation, outre la valorisation des activités artistiques et du patrimoine culturel local.

Ainsi, au niveau de la zone urbaine de Lahraouyine (tranche 4), a été inauguré la Maison des Jeunes Moulay El Hassan, un établissement d'une superficie totale de 2.910 mètres carrés, financé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique publique du ministère en matière de gestion et d'administration des maisons des jeunes, vise à impliquer toutes les associations et organisations locales, à s'ouvrir aux institutions d'intérêt commun et à accueillir les propositions et initiatives des jeunes. L'établissement comprend plusieurs installations, notamment des salles d'informatique, de jeux électroniques, de musique, de soutien scolaire, de langues, de danse, de réunions, de jeux, de théâtre, ainsi qu'un studio d'enregistrement, un terrain de football et une salle pour les cadres éducatifs.

%

Par ailleurs, il a été procédé au lancement de la première édition de salon des produits locaux. Organisé par la préfecture de la province de Médiouna sur la place Al Moussala, ce salon vise à renforcer l'autonomisation économique et d'encourager les coopératives locales et nationales à s'inscrire dans des approches de durabilité et d'innovation. Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 21 juillet sous le thème "Renforcer l'économie solidaire vers des coopératives durables et intelligentes", réunit 19 coopératives de la province de Médiouna, 35 coopératives de différentes régions du royaume, et 11 institutions gouvernementales membres du Comité provincial de développement économique (CPDE).

Le salon sera une occasion de présenter et de promouvoir une variété de produits locaux, notamment des produits alimentaires, des articles d'artisanat, des produits cosmétiques, et d'autres produits reflétant le riche patrimoine du Royaume. En outre, des ateliers et des sessions de formation seront organisés pour renforcer les capacités techniques et commerciales des coopératives participantes.

Le gouverneur de la province a également donné le coup d'envoi de la première édition du Festival du patrimoine et des arts populaires, organisé par l'Association des amis du sport et de la culture, en partenariat avec la direction régionale de la culture de Casablanca-Settat, jusqu'au 17 juillet au complexe culturel de Médiouna.

Ce festival célèbre le patrimoine culturel et artistique marocain et entend renforcer les liens avec les pays du continent africain, à travers la participation de groupes traditionnelles et d'artistes de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Togo et du Sénégal, qui viendront enrichir le programme du festival. Parallèlement aux présentations, une exposition d'artisanat mettra en avant la beauté et l'authenticité du patrimoine immatériel du Royaume, en plus de conférences animées par des professeurs et des chercheurs visant à mettre en lumière la région de Médiouna.

À cet égard, le président du conseil communal de Lahraouyine, Idriss Saddik, a déclaré que ces projets constituent un nouveau jalon dans le renforcement des infrastructures culturelles de la commune, contribuant à développer les talents des enfants et des jeunes et à exprimer leurs énergies aux niveaux culturel et sportif.

De son côté, Abdelssalam Lamine, chef du service Amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes à la province de Médiouna, a souligné que le salon des produits du terroir vise à renforcer l'autonomisation économique et à promouvoir les activités génératrices de revenu pour la population.

Il a ajouté que cette exposition, qui réunit plusieurs coopératives locales et nationales, constitue une opportunité de présenter et de promouvoir une variété de produits locaux, principalement des produits alimentaires, de l'artisanat et des produits cosmétiques, ainsi que d'autres produits qui font partie du patrimoine national.

Pour sa part, Abdelhak El Fakak, directeur de la Maison des Jeunes Moulay Hassan, a indiqué que l'inauguration de cet établissement éducative, rendue possible grâce à la contribution significative de l'INDH, s'inscrit dans le cadre de la politique publique du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant à répondre aux aspirations des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, du développement des talents et de l'accueil des jeunes.