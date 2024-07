Algérie: Une manifestation nationale sous le slogan 'Enfants d'aujourd'hui, élite de demain'

Alger — L'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) a organisé lundi à Alger, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, une manifestation nationale sous le slogan "Enfants d'aujourd'hui, élite de demain", à l'occasion de la Journée nationale de l'Enfant, célébrée le 15 juillet de chaque année.

Cette manifestation coïncidant avec la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a vu la participation de près de 3.000 enfants, dont la majorité sont des estivants participant aux camps d'été, venus de différentes wilayas du pays, ainsi que des représentants de divers secteurs ministériels et d'acteurs de la société civile activant dans le domaine de l'enfance.

S'exprimant lors de cet événement, auquel a assisté la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a affirmé que l'Algérie avait mis en place "un arsenal juridique solide pour la protection de l'enfant, devenant, ainsi, l'un des pays pionniers en la matière", soulignant que la question de l'enfance restait "l'une des priorités du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a consacré le principe de l'intérêt suprême de l'enfant, étant la génération de demain".

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad s'est félicité, dans une allocution lue en son nom par le directeur général de la Jeunesse, Abdelwahid Ayachi, du cadre juridique mis en place par l'Algérie pour "consacrer les droits de l'enfant", affirmant qu'elle "a franchi de grands pas en matière de promotion de ses droits".

Et d'ajouter que son secteur "oeuvre toujours à préserver la vie de l'enfant et à développer ses capacités intellectuelles, physiques et psychologiques", rappelant à ce propos que 27 festivals et concours nationaux sont organisés chaque année "pour donner aux enfants l'opportunité de mettre en valeur leurs talents et leurs innovations".

Concernant les camps d'été, il a précisé que 32.000 enfants du Sud et des Hauts Plateaux "ont bénéficié cette année de ces camps", faisant état de l'organisation d'un camp pour les enfants autistes (du 29 juillet au 17 août à Béjaïa, Tipaza et Tlemcen) et d'un autre camp pour les enfants de la diaspora algérienne, sur instructions du président de la République.