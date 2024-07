Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, lundi, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des dossiers et exposés se rapportant aux secteurs de l'agriculture et des ressources en eau, ainsi qu'aux conditions d'accueil de la communauté nationale établie à l'étranger durant la saison estivale, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS :

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée au dossier de l'actuelle campagne de moisson-battage, au suivi de la réalisation de silos de stockage de céréales, au plan national des graines oléagineuses et à d'autres exposés, notamment sur le suivi de la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer, la mise en oeuvre du programme d'urgence pour le renforcement de l'alimentation en eau potable et les conditions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger au niveau des différents postes frontaliers durant la saison estivale.

Après présentation par le Premier ministre de l'activité du Gouvernement au cours des dernières semaines, Monsieur le président de la République a donné les instructions et orientations suivantes:

Premièrement, concernant le suivi de la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer :

- Monsieur le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la cadence pour le parachèvement de la réalisation des stations de dessalement.

- Monsieur le Président a ordonné d'exploiter ces grands projets en cours de réalisation pour intégrer les compétences algériennes, notamment les jeunes.

- Encourager les fabricants locaux d'équipements, de matériels, de pièces mécaniques et de pièces détachées composant les stations de dessalement de l'eau de mer et faire davantage de progrès dans cette spécialité afin de mieux maîtriser ses techniques et ses équipements.

- Monsieur le Président a instruit le Gouvernement de créer une grande entreprise chargée de superviser et de gérer toutes les stations réalisées le long de nos côtes.

Deuxièmement, concernant le plan national des graines oléagineuses:

- Monsieur le Président a affirmé que le développement du secteur agricole est une question de souveraineté et de dignité nationale pour nous tous.

Aussi, a-t-il enjoint au ministre de l'Agriculture d'ouvrir la voie à la nouvelle génération d'ingénieurs agronomes à travers les petites entreprises et les start-up, afin de réaliser une véritable révolution nous conduisant à l'autosuffisance.

- La mise en place d'une stratégie nationale à très court terme pour arriver à l'autosuffisance dans trois récoltes stratégiques, à savoir le maïs, l'orge et le blé dur, et de replacer la culture du maïs en tant que priorité et d'en faire une tradition dans la culture agricole algérienne afin de réduire le budget de son importation.

- L'orientation des minoteries à l'arrêt vers l'activité dans le domaine de l'alimentation du bétail à travers l'exploitation de nos capacités dans le domaine de la production du maïs, ce qui aura un impact positif sur la richesse animale et notamment la production des viandes.

- La nécessité d'amorcer l'étape de développement des produits agricoles à travers les fermes pilotes qui ont été restructurées afin de les rendre plus rentables, en accordant un intérêt au développement de la production de l'huile d'argan, d'autant que l'Algérie dispose de grandes capacités en la matière.

- Le président de la République a ordonné d'organiser des rencontres dans le domaine de l'agriculture au profit des jeunes pour mettre en avant l'accompagnement permanent de l'Etat à leurs projets.

- Monsieur le Président a réitéré ses instructions quant à la nécessité d'accorder toutes les facilités aux agriculteurs et aux ingénieurs agronomes pour l'acquisition des équipements nécessaires, notamment les tracteurs neufs et d'occasion, pour les encourager à redoubler d'efforts.

Troisièmement, concernant la campagne de moisson-battage :

- Monsieur le président de la République a ordonné d'exiger des bénéficiaires des aides et subventions de l'Etat d'atteindre des objectifs précis en termes de récoltes, après des études minutieuses et un recensement complet permettant d'évaluer les efforts des agriculteurs et d'identifier les lacunes.

- Monsieur le Président a insisté sur le contrôle et le suivi des campagnes de moisson, en veillant au respect des délais pour éviter la détérioration de la récolte.

Quatrièmement, concernant la mise en oeuvre du programme d'urgence pour le renforcement de l'alimentation en eau potable :

- Monsieur le président de la République a insisté sur la nécessité d'agir, selon une vision proactive dans toutes les régions qui souffrent d'une pénurie de ressources en eau, tout en œuvrant, parallèlement, à l'interconnexion des barrages à l'échelle nationale.

- Monsieur le président a ordonné l'octroi des autorisations pour le forage de puits dans les régions confrontées à une pénurie de ressources hydriques.

Cinquièmement, concernant l'extension des ports de Djen Djen et d'Annaba :

- Monsieur le président de la République a instruit le ministre des Travaux Publics, en coordination avec le Premier ministre, à l'effet de créer une société algérienne de grands travaux maritimes spécialisée dans l'aménagement des ports, de procéder à l'extension du port de Djen Djen à Jijel pour qu'il puisse jouer un rôle central en Méditerranée et d'accélérer l'extension du port d'Annaba en le reliant à la voie ferrée pour le transport et la commercialisation du phosphate de Bled El Hadba jusqu'à Annaba.

- Monsieur le président de la République a ordonné la préparation d'un plan national d'extension de plusieurs ports afin d'améliorer leur activité.

Sixièmement, concernant les conditions d'accueil de la communauté algérienne établie à l'étranger :

- Monsieur le président de la République a ordonné au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accorder davantage de facilités aux enfants de notre communauté, d'autant que nous sommes en saison estivale.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fins de missions dans des fonctions et postes supérieurs de l'Etat.