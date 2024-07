Sénégal: Augustin Senghor sur sa candidature - «Je me prononcerai en mars 2025 »

Augustin Senghor sort du bois. Le président de la Fédération sénégalaise de football qui était l'invité de l'émission Galaxie des Sports sur la télévision nationale sénégalaise hier, lundi 15 juillet, est largement revenu sur la polémique née du report de l'assemblée générale de l'instance fédérale sur conseil du ministère des sports. Quant à sa candidature pour un 5ème mandat, il a donné rendez-vous aux amoureux de football au mois de mars 2025. Voici quelques extraits.

Finale coupe du Sénégal

«Je pense que le football a fait de grands bonds. La finale de la Coupe du Sénégal entre Férus Foot et Mbour Petite Côte. Cela montre que les équipes jouent beaucoup et c'est grâce aux infrastructures de qualité. Il y a pratiquement des stades dans toutes les ligues du pays. C'est une bonne chose.

On n'a pas regretté de jouer cette finale au stade Abdoulaye Wade. Il n'y a pas une grande affluence. Mais le pari, c'est de donner la chance aux jeunes de découvrir ce stade. Ils ont eu la chance de jouer sur cette pelouse. Et c'est une grande satisfaction car ils n'auraient jamais découvert cette pelouse en dehors d'une convocation en équipe nationale. On va continuer à travailler pour avoir une belle fête et avoir un stade rempli ou à moitié dans les années à venir ».

Lettre du ministre des sports

«On a reçu la correspondance le vendredi 12 juillet vers 19h. Nous nous sommes réunis en comité d'urgence. Nous avons décidé d'accepter la demande de la tutelle. Il y a eu quelques complaintes. Nous étions prêts el 13 juillet et nous le serons le 21 septembre. Nous sommes dans une logique de clarté. Nous allons acheminer tous les rapports au niveau des Ligues régionales et les clubs pourront les avoir.

Nous n'avons rien à cacher. C'est une assemblée générale ordinaire. Nous devons rendre compte chaque année aux acteurs football. Nous sommes la Fédération la plus régulière en termes de tenue d'assemblée générale. Il ne faut pas que les gens oublient d'où l'on vient. Il y a quelques années, le football était dans l'impasse. Aujourd'hui, nous sommes sur une bonne dynamique et nous travaillons en parfaite synergie avec la ministère des Sports. C'était le cas lors des derniers matchs des Lions.

Convocation à la Cour des Comptes...

Notre rôle, ce n'est pas de gérer de l'argent. Nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices. Nous sommes là pour gérer le football et c'est d'abord les compétitions. Nous faisons un bilan financier chaque année.... Cette mission de la Cour des Comptes nous a saisis avant la Tabaski. Il s'agit d'une mission de contrôle de la Cour des Comptes. Cela concerne la CAN 2021 et la Coupe du monde 2022. Nous n'avons jamais reçu de l'argent pour gérer une compétition. Nous sommes la seule fédération en Afrique à avoir un manuel de procédure de nos dépenses.

Donc, nous n'avions rien à cacher. Demba Diop, c'est avec l'argent du football et non de l'État. Si Lat Dior existe, c'est grâce à nous. Nous avons mis un milliard dans ce stade. Nous avons mis des gazons synthétiques à Sédhiou et Kédougou. Il est arrivé même que nous payons 60 millions en frais de douanes et autres taxes. A cela, il faut ajouter les centres de Guéréo et Toubab Dialaw. Nous n'avons pas d'argent, mais nous savons le trouver. Nous avons fait des résultats et c'est ce qui fait entrer des fonds.

Contrat de Aliou Cissé...

Nous sommes sur un processus de prolongation avec Aliou Cissé. Il fait du bon travail et son contrat prend fin en août. Il y a les éliminatoires de la CAN 2025 en septembre. Donc, l'idée est de continuer avec lui jusqu'à la CAN 2026 et au-delà. Nous savons qu'on peut aller chercher ce 2e titre. Aliou peut nous mener à la prochaine Coupe du monde et à la CAN.

Renonciation à sa Candidature

Ce n'est pas une information fondée. Nous avons encore du temps. L'AG est prévue en août 2026. J'ai la satisfaction d'avoir tout gagné en tant que président de la Fédération. Aucun texte ne m'interdit de me représenter. Il est hors de question que je me prononce sur cette question. Je le ferai au mois de mars 2025, lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Je me prononcerai sur cette question.