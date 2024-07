Sénégal: Amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents - Les travailleurs du projet Ismea en arrêt de soins

Les travailleurs du projet Investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent (ISMEA) sont invités à cesser toutes activités de soins et à rester chez eux à partir de ce mardi 16 juillet, selon un communiqué du collectif des travailleurs dudit projet daté hier, lundi 15 juillet. Une décision qui fait suite aux arriérés de salaires notés dans la mise en oeuvre dudit projet qui couvre six régions d'intervention, selon la même source.

Le projet Investir sur la Santé de la Mère, de l'Enfant et de l'Adolescent (Ismea) connait des difficultés. Dans un communiqué daté d'hier 15 juillet, le collectif des travailleurs du projet Ismea a demandé à tous leurs collègues du projet ISMEA, conformément à la loi sur le travail, de cesser toutes activités de soins et de rester chez eux à partir de ce mardi 16 juillet 2024 jusqu'au paiement des salaires. Le communiqué renseigne que sur un apport de 76 milliards F Cfa des partenaires, le budget des salaires ne dépasserait pas les 16 milliards durant les 3 ans que doit durer le projet.

Et à la date du 15 juillet, les salaires du mois de juin ne sont pas encore payés. Par ailleurs, la source fait ressortir : « nous constatons parallèlement la forte propension des coordinateurs à mettre le maximum des fonds disponibles dans des projets de constructions, d'achat de véhicules, de motos, d'ambulances et le financement de diverses activités, de réunions de toutes sortes des services de santé du pays. On serait tenté de dire que chaque service ou direction du ministère de la Santé et de l'action sociale a eu « sa part du gâteau ». Et le comble, pour un budget déjà dégagé, le personnel peine à percevoir son salaire à temps depuis quelques mois ».

Selon le communiqué, la contractualisation avec le personnel ISMEA prenant fin le 31 octobre prochain. Toutefois, le doute plane dans les esprits quant aux promesses des services du projet ISMEA et ceux du MSAS d'assurer, lors de leur dernière supervision, que les salaires des mois de novembre et décembre 2024 seront payés. « Il y a lieu de se poser des questions au vu des difficultés qu'ils ont à payer les salaires à temps depuis le début de la troisième année d'exécution du projet ».

Rappelons que le projet Ismea a pour objectif principal d'améliorer l'utilisation des services essentiels de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents et la nutrition (SRMNIA-N) répondant aux normes de qualité dans 6 (six) régions d'intervention que sont Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

A cet effet sur 905 agents à recruter, le projet autorisé par la Banque mondiale en mai 2021 en a recruté 889 dont 35 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste, 29 techniciens supérieurs en biologie médicale, 400 sages-femmes d'État, 399 infirmiers d'État, 18 pharmaciens, 3 techniciens en maintenance hospitalière, 4 nutritionnistes. Les ressources humaines ont été réparties comme suit avec Kaffrine (159), Kédougou (107), Kolda (171), Sédhiou (133), Tamba (163) et Ziguinchor (157). Ces six régions enrôlées dans ledit projet avaient les indicateurs au rouge.