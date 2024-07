Sénégal: Vers la fin du synode sur la synodalité - La 2ème session démarre le 02 octobre

Le Synode sur la synodalité et son Instrumentum Laboris ont été publiés le mardi 9 juillet. Un sujet qui anime toute l'Église catholique depuis 2021. Le document prépare la deuxième session de la XVIe Assemblée du Synode des évêques, qui se tiendra du 2 au 27 octobre prochain. Que pouvons-nous attendre de cette session ? Allons-nous vers la fin d'un processus qui dure depuis trois ans ? Abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar nous aide à comprendre son importance.

Pour Abbé Roger Gomis, commençons par comprendre ce qu'est exactement cet Instrumentum Laboris. C'est, par essence, selon lui, un outil ou une base de travail pour les membres de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Une boussole qui orientera les discussions et les réflexions des participants au Synode sur la synodalité.

« Il n'offre certes pas de réponses toutes faites ou préfabriquées mais propose des indications et des pistes de réflexion sur la manière dont l'Église, dans son ensemble, peut répondre à l'exigence d'être synodale dans sa mission » fait-il comprendre. L'objectif de cette rencontre selon le prélat, est de stimuler une réflexion collective sur une Église plus proche des personnes, moins bureaucratique, qui soit véritablement la maison et la famille de Dieu. « La question centrale qu'il pose est d'une profondeur remarquable : « Comment être une Église synodale en mission ? »

%

Cette interrogation nous invite tous, en tant que Peuple de Dieu, à réfléchir sur notre manière de marcher ensemble et d'accomplir notre mission dans le monde contemporain » déclare Abbé Roger. Et d'ajouter: « ce document est le fruit d'une consultation mondiale d'une ampleur sans précédent, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes : 108 conférences épiscopales sur 114, 9 Églises orientales catholiques sur 14, et plus de 200 contributions d'entités diverses ont participé à son élaboration. Un véritable condensé de la voix de toute l'Église catholique sur 32 pages, traduites en plusieurs langues ».

Ce qui lui fera dire que la structure de l'Instrumentum Laboris est à la fois rigoureuse et stimulante. Articulé autour de cinq sections. «Il explore, après une introduction, les fondements de la synodalité et trois perspectives cruciales : les relations au sein de l'Église, les chemins qui les soutiennent, et les lieux concrets où elles s'incarnent. Il y a là une invitation audacieuse à repenser notre ecclésiologie, du niveau local à l'échelle universelle » fait-il souligner.

Et d'ajouter : « on se souviendra, par ailleurs, que le Pape François, dans sa sagesse, a pris une initiative remarquable en créant 10 groupes de travail spécifiques. Composés d'experts et d'évêques du monde entier, ces groupes ont pour vocation de se pencher sur des questions particulières issues de la première session du Synode. Un signal fort que l'Église prend au sérieux les défis auxquels elle est confrontée et cherche activement des réponses concrètes ».

Et maintenant, que pouvons-nous attendre de la session d'octobre ? Abbé Roger révèle : « il est important de comprendre, sur ce point, qu'elle ne marquera pas la fin du processus synodal, mais constituera une étape décisive dans un cheminement plus long. À l'issue de cette session, un document final sera probablement produit et soumis au Pape, contenant les orientations que l'Assemblée souhaite proposer au Saint-Père ».

Il rappelle aussi, qu'il est bon de noter que le Synode est consultatif et non délibératif. Les décisions finales reviendront au Pape qui, ultérieurement, publiera vraisemblablement une exhortation post-synodale indiquant des dispositions concrètes sur les sujets abordés. « L'aspect le plus novateur et encourageant de ce processus synodal est son caractère inclusif. Il ne se limite pas aux évêques ou au clergé, mais s'ouvre à tous les fidèles.

A ce sujet, l'Instrumentum Laboris est accessible à tous sur le site www.synod.va. Nous sommes vivement encouragés à le lire, à en débattre dans nos paroisses et communautés, et à prier pour la réussite de ce Synode » exhorte-t-il à l'endroit des fidèles croyant catholiques. Et d'ajouter : «ne l'oublions jamais : l'Esprit Saint est le véritable protagoniste de ce Synode. Sa présence est essentielle pour conduire notre Église vers un avenir empreint d'espérance et de renouveau. En tant que membres de l'Église, nous avons tous un rôle à jouer dans ce processus synodal, pour façonner l'avenir de notre Église ».