Madagascar: Paubert Tsimanaoraty Mahatante - Lauréat du Prix de leadership pour l'économie bleue

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Tsimanaoraty Mahatante se distingue sur la scène continentale. Son leadership est de plus en plus confirmé. Il est d'ailleurs le lauréat du Prix de leadership africain pour l'économie bleue.

Le prix sera décerné au Forum des Jeunes Africains sur l'Économie bleue à Lomé, du 25 au 27 juillet prochain, pour saluer les efforts du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue.

Il s'agit également d'une récompense des résultats obtenus par le ministre Paubert Tsimanaoraty Mahatante pour ce qu'il a entrepris au sein de son département depuis sa nomination. Quoi qu'il en soit, avec ce prix, la notoriété du pays sur la scène internationale dans le leadership pour l'économie bleue se confirme.

Pour une île comme Madagascar, il s'agit d'une information d'une importance particulière.

En effet, Paubert Tsimanaoraty Mahatante a déjà fait ses preuves. Depuis avril 2018, il sert en tant que Secrétaire général de la SANSAFA/SADC, une plateforme d'acteurs non-étatiques dans la pêche et l'aquaculture au sein de la SADC. Dans ce rôle, il a contribué à la formulation, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques et stratégies pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture, tout en sensibilisant, militant et plaidant pour ces industries. Il dispose d'ailleurs d'une formation académique solide.