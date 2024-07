Madagascar: Programme ODOF - Intégration des étudiants dans l'entrepreneuriat et l'industrialisation

Lors de sa visite à Moramanga, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Edgard Razafindravahy, a présenté aux élèves du Lycée Technique Professionnel local les avancées et les opportunités offertes par le projet ODOF (One District One Factory).

Les étudiants peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, malgré leur jeune âge. C'est ce que le ministre Edgard Razafindravahy a prêché, lors de sa mission à Moramanga, la semaine dernière. Un encouragement qui n'a pas laissé les lycéens indifférents. Convaincus par le discours du ministre, les étudiants ont décidé de se regrouper pour créer leur propre entreprise.

Le ministre a illustré ses propos avec des exemples concrets : « Vous pouvez, par exemple, créer une entreprise pour collecter du lait destiné à l'approvisionnement de l'usine ODOF dans votre localité. » Il a expliqué que cette initiative pourrait non seulement aider les étudiants à acquérir une expérience précieuse, mais aussi contribuer à augmenter la production de l'usine. Élodie, une étudiante qui a pris la parole au nom de ses camarades, a exprimé leur enthousiasme : « Nous attendions depuis longtemps une telle opportunité. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous encourager et nous pousser à surmonter notre peur d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. »

Expériences

Le ministre a insisté sur l'importance de la polyvalence dans la gestion d'une entreprise. « En tant qu'entreprise, toutes les structures seront présentes : la gestion, le technique, la finance, et même les tâches de nettoyage si nécessaire. Vous devez vous relayer dans toutes ces responsabilités pour devenir de futurs gestionnaires compétents.

Par exemple, vous devez connaître le travail d'un agent de nettoyage pour pouvoir le diriger lorsque vous serez manager », a-t-il expliqué. Par ailleurs, en plus de ses fonctions ministérielles, Edgard Razafindravahy a partagé son expérience personnelle en tant qu'entrepreneur. Il a souligné les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine : compétence, connaissance et sagesse.

Une question récurrente des élèves portait sur la difficulté de trouver un emploi sans expérience. Le ministre a répondu avec pragmatisme. « En créant votre propre entreprise, vous n'aurez pas ce problème. Lorsque vous entrerez sur le marché du travail, vous pourrez déjà dire que vous avez de l'expérience et que vous avez créé votre propre entreprise. »

Appuis

Le projet ODOF, initié par le président Andry Rajoelina, bénéficie du soutien de nombreux partenaires étrangers, comme l'a confirmé le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce). Parmi ces partenaires, la société Us Okes d'Afrique du Sud, qui a récemment signé des accords pour aider les entrepreneurs à entretenir les machines et à vendre les produits sur divers marchés. De même, les représentants japonais, notamment leur ambassadeur, ont inspecté le projet à Mahitsy, dans le district d'Ambohidratrimo. La phase actuelle du projet ODOF marque une étape cruciale avec l'intégration des étudiants dans l'entrepreneuriat. Cette initiative promet de transformer les jeunes talents en futurs leaders industriels, prêts à contribuer au développement économique de Madagascar.