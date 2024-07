Madagascar: Cancer du col de l'utérus - Dépistage gratuit dans 4 CSB de Tana

Prévenir et mieux guérir les cancers féminins. C'est dans ce sens qu'une campagne de sensibilisation et de dépistage de masse du cancer du col de l'utérus et du sein sera organisée dans quatre Centres de santé de base (CSB) d'Antananarivo. Il s'agit du CSB d'Ambohibao les 18 et 19 juillet, le CSB d'Ambohidroa les 22 et 23 juillet, le CSB d'Ambohipo les 24 et 25 juillet et à l'Université d'Ankatso les 29 et 30 juillet.

La première journée sera consacrée à la sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et du sein, avec des animations et des informations ainsi que des offres sur la santé sexuelle et reproductive. Le deuxième jour, un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus sera proposé avec le soutien des cliniques mobiles de l'association FISA. Pendant ces deux jours, DSF (Douleurs Sans Frontières) offrira un soutien psychologique aux bénéficiaires qui le souhaitent et sensibilisera également à la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales.

Préventions

C'est une initiative de l'ONG française de solidarité internationale DSF et elle entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « femmes bien traitées, loin de la douleur ». Elle a obtenu un financement de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) via le fond de solidarité « la francophonie avec elles ». L'objectif étant d'améliorer la prise en charge médicale et psychologique des femmes et de lutter contre les violences gynécologiques et obstétricales à Madagascar. Un des objectifs du projet est de prévenir et dépister le cancer du col de l'utérus et du sein.