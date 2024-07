Ethiopie: Le chef de l'ONU a souligné la nécessité de doter les jeunes du monde entier des compétences nécessaires pour avoir un avenir pacifique et durable.

Addis Abeba — Le Secrétaire général de l'ONU a souligné la nécessité de doter les jeunes du monde entier des compétences dont ils ont besoin pour façonner un avenir plus pacifique et durable pour tous.

Dans un message prononcé à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, António Guterres a souligné que les jeunes du monde entier travaillent déjà à construire des communautés plus sûres et plus fortes, même si près d'un quart d'entre eux ne sont ni scolarisés, ni employés, ni formés.

« Ils peuvent faire une différence encore plus grande pour notre avenir commun grâce à une formation adaptée aux économies vertes et numériques en plein essor, à une éducation pour aider à briser le cycle des discours de haine et de la désinformation, à des outils pour améliorer la médiation et le dialogue, et bien plus encore », a-t-il réiteré.

Le chef de l'ONU a également souligné le lien entre les dépenses des pays en matière d'éducation, les taux d'achèvement des études scolaires et les niveaux de paix dont jouissent leurs populations.

« Aujourd'hui et chaque jour, oeuvrons à transformer l'éducation. Et veillons à ce que les jeunes disposent de ce dont ils ont besoin pour acquérir les compétences nécessaires pour façonner un avenir plus pacifique et plus durable pour tous.

%

En 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 15 juillet Journée mondiale des compétences des jeunes, pour célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences nécessaires à l'emploi, au travail décent et à l'entrepreneuriat.

Depuis lors, les événements de la Journée mondiale des compétences des jeunes ont fourni une plate-forme de dialogue entre les jeunes, les établissements d'enseignement et de formation techniques et professionnels, les entreprises, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les décideurs politiques et les partenaires de développement.

Cette année, lors des commémorations, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Bureau des Nations Unies pour la jeunesse, en collaboration avec les missions permanentes du Portugal et du Sri Lanka, organiseront une table ronde réunissant de jeunes experts, partenaires et représentants du gouvernement.

L'événement examinera les pratiques et les interventions visant à faire progresser le développement des compétences, mettra en valeur la contribution des jeunes à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), contribuera à lutter contre la violence et le harcèlement et favorisera l'apprentissage social et émotionnel dans les systèmes d'éducation et de formation