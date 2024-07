Ethiopie: L'ambassade d'Éthiopie renforce ses efforts pour attirer les investisseurs des Émirats arabes unis.

Addis Abeba — Le consulat d'Éthiopie à Dubaï et aux Émirats du Nord a noté qu'il aide activement les investisseurs des Émirats arabes unis dans leurs efforts pour investir dans les parcs industriels éthiopiens et la zone de libre-échange de Diredawa.

L'ambassadeur consul général Aklilu Kebede a eu une discussion avec une délégation dirigée par de hauts responsables de la Société de développement des parcs industriels.

Une délégation conduite par Zemen Junedin, directeur général adjoint de la promotion et du marketing des investissements du PIDC, Alemayehu Seifu, directeur général adjoint de la gestion des ressources d'entreprise, et Mahlet Shibabaw, conseiller du secteur de l'investissement, ont eu des discussions avec l'ambassadeur concernant les conditions possibles pour les investisseurs des Émirats arabes unis d'investir dans les parcs industriels éthiopiens et Zone de libre-échange de Dire Dawa.

Zemen Junedin, directeur général adjoint de la société de développement des parcs industriels, a présenté et donné de larges explications sur les investissements, les affaires, la logistique, les incitations fiscales et non fiscales ainsi que les réformes orientées vers les investisseurs et le délai d'attente zéro que la société a mis en oeuvre.

L'ambassadeur Aklilu Kebede a pour sa part souligné que les efforts positifs du PIDC en créant un bureau sur chaque continent pour attirer les investisseurs et fournir un service ininterrompu et efficace aux investisseurs contribuaient de manière significative à la croissance du flux d'investissement et a rappelé que cela devrait être renforcé.

Au cours de son séjour, la délégation a eu des entretiens avec le propriétaire et les membres de la direction du Groupe Armada, qui a investi dans diverses parties du monde, dont Dubaï, pour lui permettre de s'engager dans des parcs industriels, notamment dans le secteur immobilier.