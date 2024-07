Maroc: AREF Fès-Meknès - Les élèves méritants à l'honneur

L'Académie Régionale d'Education et de Formation (AREF) de Fès-Meknès a organisé, lundi à Fès, une cérémonie en l'honneur des élèves méritants au niveau régional au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Cette cérémonie a été l'occasion de saluer le rendement de ces élèves au cours de l'année scolaire 2023-2024 et de les encourager à libérer leurs énergies créatrices.

Un hommage a été rendu, par la même occasion, aux cadres pédagogiques ainsi qu'aux différents acteurs et partenaires de l'AREF pour leur action tout au long de l'année pour contribuer garantir la réussite académique des élèves.

Organisée sous le signe "Célébrer l'excellence et le mérite pour une école de qualité pour tous", cette rencontre a été ponctuée par la remise de prix et de certificats d'appréciation aux élèves méritants du baccalauréat, des classes préparatoires, de l'enseignement primaire et collégial et de l'éducation informelle.

Des prix ont été, également, remis aux élèves issus de la région et qui se sont distingués au niveau national dans le cadre d'activités thématiques et de la vie scolaire.

Au menu figuraient, en outre, des activités artistiques et musicales interprétées par des élèves relevant des différentes directions provinciales de l'éducation nationale de la région Fès-Meknès.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'AREF Fès-Meknès, Fouad Rouadi, a souligné que cette cérémonie constitue l'occasion de fêter l'excellence et "les résultats importants" réalisés par l'académie par rapport à l'année dernière.

Après avoir salué les efforts déployés par les cadres pédagogiques et administratifs au niveau de la région, le responsable a formé le voeu de voir cet élan se poursuivre dans le sillage de la mise en oeuvre des projets et programmes de la feuille de route 2022-2026 relative au développement du système de l'éducation et de la formation.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence du secrétaire général de la wilaya de la région de Fès-Meknès, Abdelsalam Frindo, d'élus et de directeurs provinciaux de l'Education nationale dans la région, un hommage a été rendu de même à des cadres et fonctionnaires retraités, en reconnaissance de leurs contributions et de leur dévouement durant leur carrière au niveau de l'AREF de Fès-Meknès.