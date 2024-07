Angola: Le PR nomme une ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé mardi, Paula Regina Simões de Oliveira, au poste de ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation.

Lundi, Maria do Rosário Bragança a été démis de ses fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et a été nommée ministre d'État chargée du secteur social.

Conformément à d'autres décrets présidentiels, António José da Silva a été démis de ses fonctions de secrétaire d'État à la Pêche et aux Ressources marines. Il a également démis Luzia da Silva Bartolomeu José, du poste de vice-gouverneur de Cuanza-Norte pour le secteur politique, social et économique, ainsi que Mendonça Luís, du poste de vice-gouverneur pour les services techniques et les infrastructures de la même province.

Dans d'autres documents, le Chef de l'État a nommé Álvaro da Cunha Cândido dos Santos, au poste de secrétaire d'État à la Pêche et aux Ressources marines, Constantina Pereira Furtado Machado, au poste de vice-gouverneur de Cuanza-Norte pour le secteur politique, Social et Economique, et Michel Raimundo Luzolo, pour le poste de vice-gouverneur pour les Services Techniques et Infrastructures.