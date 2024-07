Angola: Les Émirats Arabes Unis veulent intensifier leurs relations économiques avec le pays

Luanda — Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment exprimé leur intention d'intensifier leurs relations économiques avec l'Angola, en investissant dans les secteurs de l'énergie, de la technologie et de la logistique maritime.

En plus de ces investissements, il existe également des opportunités dans le domaine de la sécurité alimentaire, à travers des partenariats entre les deux pays, selon un communiqué auquel l'Angop a eu accès mardi.

Selon le document, les Émirats arabes unis considèrent l'Angola comme un marché de consommation en croissance et soulignent que plusieurs grandes entreprises émiraties investissent déjà dans des secteurs clés de l'économie angolaise, notamment le secteur portuaire, avec des sociétés telles que "Masdar", "DB World", Abu Dhabi Ports Group, « Edge » et « G42 ».

Rappelons que ce pays du Moyen-Orient continue d'importer des diamants d'Angola et envisage de transformer le pays en fournisseur de produits alimentaires dans les années à venir.

Selon la note, ce mouvement fait partie de la stratégie plus large des Émirats arabes unis visant à devenir une plaque tournante entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie.

Il indique que l'investissement direct total du pays en Afrique, entre 2012 et 2022, s'est élevé à 59,4 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième source d'investissement sur le continent, après la Chine et les États-Unis.

L'intérêt des Émirats arabes unis pour l'Afrique est motivé par les perspectives de croissance des économies émergentes telles que l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, qui ont un potentiel croissant en tant que fournisseurs de produits alimentaires et consommateurs d'énergie.

Selon la note, les Émirats arabes unis cherchent à bénéficier de la transformation rapide de ces pays, en se positionnant comme un lien entre l'Afrique et l'Asie, avec la canalisation des capitaux et des biens, augmentant ainsi l'accès aux approvisionnements alimentaires et minéraux essentiels.

Depuis 2021, les relations économiques entre les Émirats arabes unis et l'Angola se sont considérablement renforcées. L'Angola, avec une population en croissance rapide et une économie en reprise, est désormais la sixième économie d'Afrique subsaharienne.

Le pays dispose d'un potentiel agricole, d'un sol fertile et d'un climat propice, qui peuvent aider les Émirats arabes unis à diversifier leurs importations alimentaires.

L'Angola est également l'un des plus grands exportateurs de diamants au monde, avec plus des deux tiers de sa production actuellement vendus aux Émirats arabes unis.

Outre les diamants, l'Angola possède un potentiel minier, avec de vastes zones inexplorées qui contiennent d'importantes réserves de métaux communs et rares, tels que le cuivre, le cobalt, le manganèse et le lithium, essentiels aux ambitions des Émirats arabes unis en matière de technologie et d'énergies renouvelables.

Les relations économiques entre les Émirats arabes unis et l'Angola se développent considérablement, avec des investissements dans des secteurs clés et des opportunités de développement mutuel.

Ce partenariat stratégique promet de bénéficier aux deux pays, en stimulant la croissance économique et la coopération régionale.