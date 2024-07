Ile Maurice: Jyoti Jeetun passe le relais à Vincent Rogers

Le Groupe Mont Choisy a annoncé dans un communiqué ce mardi 16 juillet que Jyoti Jeetun quitte ses fonctions de Chief Executive Officer (CEO) «après huit ans de transformation réussie». Elle a décidé de quitter ses fonctions de Group CEO afin de poursuivre de nouveaux horizons.

Elle sera remplacée en septembre prochain, mais en attendant, Vincent Rogers a été nommé président exécutif pour assurer l'intérim, avec effet immédiat. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour superviser les activités quotidiennes du Groupe jusqu'à la prise de fonction du nouveau CEO.

Sous la direction de Jyoti Jeetun, le Groupe Mont Choisy a investi plus de Rs 22 milliards dans des projets divers, notamment résidentiels, commerciaux et d'infrastructures clés. Son plus grand accomplissement reste l'élaboration de Masterplans pour le développement urbain sur 429 arpents en 2019 et 427 arpents en 2023.

Vincent Rogers a rendu hommage à Jyoti Jeetun : «Jyoti a brisé le plafond de verre en apportant un souffle nouveau et son dynamisme à Mont Choisy. Son leadership a été déterminant dans la transformation de notre modèle. La vision du groupe pour les 10, voire les 25 prochaines années, est ambitieuse : nous souhaitons renforcer notre statut en tant qu'acteur majeur du développement du Nord de l'île, en collaborant avec les autorités, les acteurs économiques et la société civile pour faire avancer notre pays vers le progrès et la prospérité.»

De son côté, Jyoti Jeetun a exprimé sa gratitude : «Diriger le Groupe Mont Choisy pendant ces huit années a été un immense privilège et honneur. Je remercie le président, le conseil d'administration et les actionnaires pour leur confiance. Je suis très fière et reconnaissante envers mon équipe qui a travaillé très dur pour réaliser tous nos projets. Nous avons oeuvré sans relâche pour transformer le groupe en un acteur économique majeur à Maurice, avec des valeurs fortes et un sens d'éthique. Je suis confiante que le Groupe Mont Choisy continuera sur sa trajectoire de croissance et de développement durable, créant de la valeur pour toutes ses parties prenantes.»