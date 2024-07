Ile Maurice: L'ex-ministre Hurdoyal porte plainte

L'ancien ministre Vikram Hurdoyal a porté plainte, dimanche, au poste de police de Belle-Mare contre deux «fake news» qui circulent.

Il dit avoir reçu le premier message de ses proches via WhatsApp. Il s'agissait d'une page nommée Gajak News, sur laquelle on pouvait lire : «Lakwizinn fait pression sur Hurdoyal pour financer la campagne de Dayal au n°10. Lakwizinn finn met kouto anba lagorz Vikram pou li finans kanpagn Avinash», a déclaré un proche de Vikram Hurdoyal après que ce dernier avait fait comprendre à l'étatmajor du Mouvement socialiste militant (MSM) qu'il aidera Avineshwur Dayal uniquement sur le terrain et non pas financièrement.

Quelques jours plus tard, soit dimanche, l'ancien ministre aurait, cette fois-ci, reçu un autre message WhatsApp de Gajak News. Cette fois-ci, on l'accuse d'entretenir une relation avec une mineure. Vikram Hurdoyal a expliqué que ces «fake news» lui causent préjudice et il demande à la police de retrouver l'auteur ou les auteurs.

Il existe en effet deux pages nommées Gajak News ; l'une sur Facebook, l'autre fabriquée et circulant sur WhatsApp. Depuis quelque temps, plusieurs fake news ont été postées à l'encontre des membres de l'opposition ou encore de journalistes. Plusieurs plaintes ont été faites. La police soupçonne un proche du gouvernement d'être l'auteur de ces fake news via WhatsApp.