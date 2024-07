Congo-Brazzaville: Turquie - Hilmi Ege Türemen réitère la volonté de son pays à défendre la démocratie

L'ambassadeur de la République de Turquie, Hilmi Ege Türemen, a organisé le 15 juillet, à Brazzaville, une cérémonie commémorant la Journée de la démocratie et de l'unité nationale.

Dans son discours, le diplomate Turc a exprimé sa gratitude envers les martyrs qui ont perdu la vie, le 15 juillet 2016, et aux nombreux blessés.

« Nous sommes réunis ici pour commémorer les héros de la Turquie, notamment les martyrs qui, le 15 juillet 2016, se sont sacrifiés, ainsi que les personnes qui ont été blessées le même jour pour la cause de la République, la démocratie, l'unité et l'intégrité nationale, et garder vivant le souvenir de ces individus, et pour leur exprimer toute notre gratitude. Leurs sacrifices ne seront jamais oubliés par la nation », a déclaré Hilmi Ege Türemen.

En outre, il a rappelé que la tentative « perfide » de coup d'Etat perpétré il y a huit ans par l'organisation terroriste dénommée FETO s'est soldée « par un échec du fait de la lutte héroïque du peuple de la Turquie qui est déterminé à protéger son peuple et son Etat ».

« Le peuple héroïque de Turquie, qui a su protéger sa patrie en luttant héroïquement au prix de vies humaines, a démontré que la Turquie ne cédera jamais, sous aucune forme, à toute tentative de coup d'Etat. Nous ne saurions assez remercier ce peuple qui s'est dressé contre les traitres, est descendu dans les rues, a apporté la lumière face aux ténèbres et a résisté en consentant des sacrifices pour la prospérité de la nation et la démocratie », a assuré le diplomate.

Par ailleurs, l'ambassadeur s'est dit convaincu que « cette lutte honorable doit être qualifiée de victoire de la nation, et dans ce contexte, elle l'expression de la volonté du peuple et la démonstration de l'unité, la solidarité et la détermination de ce peuple à défendre sa liberté ».

L'Etat turc, selon lui, « continuera en toutes circonstances à lutter avec détermination contre les ambitions perfides de l'organisation FETO, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et continuera à défendre la liberté et l'avenir du peuple turc ».

Le diplomate a conclu son message en s'inclinant devant la mémoire du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, de ses compagnons d'armes, et des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la Turquie. Né en 1881 à Salonique dans une famille de fonctionnaire, Mustafa Kemal s'est engagé jeune dans l'armée, qui réunit à l'époque l'élite de l'empire. Ce général empêcha les armées étrangères de s'emparer de la Turquie. Enfin, l'ambassadeur a souhaité que l'unité et la solidarité dont le peuple Turc fait montre "restent permanentes".

Signalons que dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la Turquie a vécu l'un des moments les plus critiques de son histoire moderne. Une faction rebelle des forces armées turques, affiliée à l'organisation terroriste Fetullah (FETO), a mené une tentative de coup d'État visant à renverser le gouvernement.