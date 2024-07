Afrique Centrale: Photographie - Le Congo a participé à la master class 4x4

Du 8 au 13 juillet, la photographe congolaise Armel Luyzo Mboumba a séjourné au Cameroun dans le cadre du projet 4x4. Avec les artistes d'autres pays africains, Armel a plongé dans la beauté et la subtilité du monde animalier qui a débouché à une exposition actuellement visible au Comptoir des arts à Yaoundé.

La master class 4x4 est une initiative du collectif Kamera, un groupe engagé dans la formation et le développement des jeunes photographes camerounais. Ce projet est une formation intensive de sept jours destinée à des photographes africains à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Durant une semaine, elle a offert une opportunité unique aux différents participants de perfectionner leurs compétences photographiques, d'apprendre de professionnels établis et de développer leur réseau professionnel.

" La formation est très appréciée par les participants pour sa qualité, la richesse des contenus proposés et l'opportunité de travailler sous la guidance de professionnels expérimentés. Elle est considérée comme une expérience inestimable pour développer tant les compétences techniques que la créativité. En effet, les participants apprennent une gamme de compétences allant de la maîtrise technique de l'appareil photo aux techniques avancées de post-production. Les modules couvrent la composition, l'éclairage, la gestion de projets photographiques et l'entrepreneuriat. L'objectif est de préparer les jeunes photographes à affronter le marché professionnel avec assurance et à promouvoir la richesse culturelle africaine à travers leurs oeuvres ", a souligné Antoine Ngolke Doo, chargé de communication du projet 4x4.

Pour la récente édition, le projet 4x4 a accueilli une dizaine de photographes africains. Les participants venaient de trois pays d'Afrique, à savoir le Congo-Brazzaville, le Tchad et le Cameroun, chacun apportant des perspectives uniques et variées. Il s'agit notamment d'Antoine Ngolke Doo, Armel Luyzo Mboumba, Sidoine Mbognis, Nyamah Musongo, Doualla Dibobe, Vivian Anogo, Doris Kenfack, Maténé Israel, Diore Assogom, Chris Gilles Rimbarne, Sylvestre Mepo Nualo, Rose Noa. Au terme de la master class, les enseignements ont débouché sur une exposition dénommée " Immersion dans le monde animalier". Celle-ci est accessible au public du 13 juillet au 30 août au Comptoir des Arts à Yaoundé. Pour sa part, Armel a apprécié cette exploration du terrain qui lui permettra d'affûter sa technique en tant que photographe professionnelle. Ce, en plus du partage d'expérience avec les artistes des autres pays.

Notons que la formation dans le cadre du projet 4x4 incluait plusieurs professionnels comme Rodrigue Mbock, photographe professionnel et coordinateur du Projet 4x4 ; Landry Mbassi, directeur artistique, commissaire d'exposition ; Reine Essobmandje, experte internationale en communication digitale ; Lionel Mango, écrivain, curateur d'art, commissaire d'exposition ; Mariella Diyani, experte en communication qualité produit ; Alain Ngann, designer, photographe professionnel ; Christian Manjombe, CEO de Graphic corporation et Joel Litse, photographe professionnel spécialisé dans le domaine du sport.