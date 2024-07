Afrique Centrale: Comédie - Juste Parfait éblouissant au festival Africa stand up

L'humoriste congolais Juste Parfait a ébloui les spectateurs à la huitième édition du festival Africa stand up, tenue à Yaoundé, au Cameroun. Il a restitué, pour Les Dépêches de Brazzaville, les temps forts de son passage à ce festival et à celui de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), où il s'est rendu immédiatement.

La huitième édition du festival Africa stand up, organisée par Valéry Ndongo, a plus qu'égayé les amoureux du rire. Le Congo était représenté par Juste Parfait qui avait à ses côtés deux autres artistes humoristes formés par lui-même qui participaient pour la première fois à ce festival, à savoir Daly Cardinal (parmi les premiers à avoir suivi la formation) et M'vata de la nouvelle génération. Si les deux ont presté sur d'autres tableaux ou d'autres soirées, Juste Parfait, qui est à sa cinquième participation à ce festival, a presté au grand gala.

Il a épaté les spectateurs autour du rire, s'appuyant sur le phénomène "Mc Baba" qu'il a mis en lumière suivi d'un long passage sur le panafricanisme. Thérapeutique d'un point de vue personnel, Juste Parfait estime que le rire est également salvateur pour la société. « Je me sens utile car je réunis des Congolais en égayant leur quotidien. S'il ne va pas développer un pays, un sketch peut toutefois faire bouger les mentalités. Notre peuple rassemble plusieurs dizaines d'ethnies, ayons conscience que la différence est une richesse. On a tous à y gagner », a-t-il déclaré.

Après Yaoundé, Juste Parfait a fait escale à Pointe-Noire pour une prestation aux côtés des Bantous de la capitale, au cours d'une soirée offerte par l'entreprise Hemla. Sitôt après, il s'est rendu à Kinshasa, capitale de la RDC, pour participer au Gala Dycoco, pour le compte de son premier Montreux Afrique dont il est un des ambassadeurs. Si à Yaoundé sa prestation a porté sur le phénomène "Mc Baba", à Kinshasa où il s'est rendu sur un terrain houleux, elle a porté sur "la politique française vue d'Afrique" en évoquant les dernières élections législatives dans ce pays de l'Europe occidentale, vues par les Africains. Cette prestation sera diffusée sur Canal + Afrique.

L'humoriste a annoncé également que lui et son équipe donneront deux spectacles inédits, dont un gala international pour célébrer ses dix ans de carrière intitulé "Bienvenu chez Juste Parfait" ; puis un autre avec des humoristes locaux passés par sa formation (Il donne des formations à l'Institut français du Congo depuis 2017). Ces deux spectacles sont prévus pour la seconde partie de l'année en cours.

Juste Parfait, l'une des étoiles du rire francophone

Juste Parfait Menidio de son vrai nom a choisi de cultiver l'autodérision. Ce grand échalas (1m 96 pour 65 kg) s'est même trouvé le surnom de « Smart boy ». Tel un smartphone, il est long et plat, aime le dire lui-même, surtout en raillant actuellement à l'affiche de la série « Kongossa Lounge » sous le rôle de Magloire qu'il interprète avec brio. Entre décontraction et folie douce, avec ses interprétations truculentes, Juste Parfait, considéré aujourd'hui comme l'une des étoiles du rire francophone, pose un regard désopilant sur ses contemporains et son pays. Adepte de l'humour d'observation, il puise sa matière à rire dans son quotidien brazzavillois, brossant un portrait cocasse de la société. « Mes sketchs sont tirés du vécu d'un Congolais lambda qui vit dans les quartiers populaires, mais aussi de ce jeune moderne qui côtoie différentes cultures et différentes réalités sur le continent et tout cela donne une énergie inspirante », a-t-il dit.

Tandis qu'il planche à l'écriture de ses dix ans de carrière, il a joué pour la première fois en Europe (au festival Lillarious à Lille, à Paris, et à Bruxelles) en début d'année 2023, en enchaînant à Montréal, au Canada, la même année, et s'est familiarisé avec un public différent qui écoute, rit, puis applaudit. Lui qui rêvait de devenir avocat a fait ses premiers pas sur scène dans un atelier théâtral, apprivoisant la prise de parole en public, l'art de l'éloquence, la maîtrise du trac. Poussé par son père, ce jeune polyglotte (lingala, kituba, lari, français, anglais, portugais, mais aussi quelques notions de chinois...) poursuit finalement ses études supérieures de traduction interprétation à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'il découvre la magie du "Stand up", au Jobourg Théâtre. Ainsi, l'évidence de sa vocation d'humoriste s'impose.

De retour à Brazzaville en 2013, il écrit ses sketchs, écumant les scènes de la place. Il participe au festival "TuSeo", suit des séminaires d'art dramatique, intègre le collectif de comiques "Brazza comedy show". En 2017, il décroche le Graal de tout humoriste africain francophone : une participation à l'émission référence Le Parlement du rire (diffusé sur Canal+ Afrique). Un accomplissement qui lui fait gagner en visibilité. Aux blagues clivantes, ce jeune talent préfère rassembler les publics de 7 à 77 ans, de classes sociales, confessions et ethnies différentes. Il évite d'aborder certains sujets, susceptibles, selon lui, de heurter ou de susciter des incompréhensions, voire des polémiques.