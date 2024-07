Sénégal: FDCU - A Matam, le nombre d'artistes multiplié par dix (acteurs)

Matam — Le Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU) a beaucoup apporté aux artistes rappeurs des départements de Ranérou et Matam à travers des formations, des fora, des festivals et surtout, la mise en place d'un studio d'enregistrement dans le Ferlo, à l'initiative des maisons de production "Yiyandé Production" et "Warango Pinal".

"Grâce au studio que j'ai mis en place avec les financements octroyés par le FDCU, le nombre de rappeurs et de groupes a déjà été multiplié presque par dix. De quatre, on est maintenant à une trentaine d'artistes dans la localité. Avec le studio d'enregistrement, les artistes ne se déplacent plus jusqu'à Matam, à plus de 90 km pour enregistrer", a expliqué Voto Ndiaye, un jeune artiste.

S'entretenant avec l'APS, Ndiaye, par ailleurs entrepreneur artistique et président de la structure "Yiyandé production" de Matam, rappelle que les artistes de la zone du Ferlo perdaient beaucoup de temps et d'argent pour juste réaliser des enregistrements.

Il a signalé que le studio leur a permis de réduire les longs déplacements jusqu'à Matam, la capitale régionale, ajoutant que le matériel leur a beaucoup "apporté" des "connaissances" dans le domaine musical et le fonctionnement d'un studio.

"Avec deux millions de francs CFA, j'ai acheté du matériel de qualité pour équiper mon studio. Ce qui n'était pas le cas avant, car j'avais un matériel composé d'un amplificateur, d'une radio et de baffles. Maintenant j'ai des micros professionnels et des machines de dernière génération", se réjouit Vito Ndiaye.

Des séances de formation en beat making (apprendre les bases de la production musicale, des pistes et rythmes musicaux), en audiovisuel, en gestion des projets culturels et en graffiti ont été initiées avec le financement au profit des jeunes de Ranérou.

"C'est une manière de faire comprendre aux jeunes les chemins par lesquels il faut passer pour bénéficier de financements, mais aussi leur permettre d'avoir des connaissances dans le métier de l'art", a fait savoir l'artiste.

A Matam, le chanteur Mama Sarr, un autre artiste bénéficiaire du financement du Fonds de développement des cultures urbaines a initié le "Festival Nomad Hip Hop" dédié à tous les rappeurs de la région nord, qui viennent des villages du Dandé Mayo et du Diéry.

"Des artistes, ayant pris part à ce festival, ont bénéficié d'une visibilité et de promotion. C'est le cas du rappeur de Sinthiou Bamambé, Koural Gonga et de Bébé MC de Ngano, qui ont signé des contrats avec des maisons de production grâce à ce projet", a soutenu l'artiste, également animateur à la station de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS 5) de Matam.

Sarr, qui est par ailleurs le fondateur du groupe "Warango Pinal", a aussi organisé des formations en entreprenariat pour les rappeurs de la région, une manière pour lui de leur donner des outils pour postuler aux différents fonds.

Mama Sarr a également organisé, avec les différents financements octroyés dans le cadre des FDCU, le Forum culturel du Fouta.