Sénégal: La MCU de Rosso, seule infrastructure dédiée à la culture dans le département de Dagana

Saint-Louis — La Maison des cultures urbaines (MCU) de Rosso, mise en place grâce au financement du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU), est la seule structure dédiée à la culture dans le département de Dagana qui n'a ni maison de la femme ni centre culturel, a déploré Moustapha Tall, président de l'Association des jeunes pour le développement culturel de Rosso Sénégal.

S'exprimant dans un entretien avec l'APS, il affirme que cette infrastructure a été construite grâce au financement du Fonds de développement des cultures urbaines mis en place en 2017 pour donner un coup d'accélérateur aux activités culturelles au Sénégal.

"Nous sommes la seule structure dédiée à la culture dans le département qui n'a pas de centre culturel, ni de maison de la femme ou de jeunes", a déclaré M. Tall, ajoutant même que cette structure est la seule maison des cultures urbaines de la région de Saint-Louis.

Ainsi, c'est tout naturellement que son champ s'élargit, fait-il remarquer. Elle reçoit par conséquent toutes les activités culturelles des associations sportives et culturelles, explique-t-il, indiquant qu'avec son matériel acquis grâce au FDCU, les membres de la MCU de Rosso font le tour de la région pour les besoins de la location de ce bien.

Tall, qui est le directeur de la MCU de Rosso, salue "l'impact positif que cette dernière a sur le développement de la culture en termes de formation aux différents métiers des arts et de la culture". Selon lui, ce fonds a facilité la formation d'une vingtaine de techniciens dont la majorité évolue au sein de la MCU en en assurant le volet technique.

Il signale que lui-même a bénéficié des activités de cette structure, à travers une formation qu'il a reçue en France.

Au départ, vers les années 2000, confie-t-il, l'association avait débuté avec l'entregent de son fondateur Ahmadou Bamba Tall alias "Bams" de son nom d'artiste, un membre du mouvement hip-hop qui travaillait dans le commerce à Saint-Louis et qui a décidé de retourner chez lui pour s'investir dans la culture.

"L'association a commencé à oeuvrer dans les activités culturelles depuis plus de 20 ans, et on a juste commencé avec l'envie de faire", raconte le directeur de la MCU.

Il souligne qu'au départ, l'association initiait des activités dans les écoles, sans disposer de papiers. Il a rappelé que c'est sur les conseils des agents de la commune, que les choses ont été formalisées afin de pouvoir disposer de financements.

L'association a ensuite acquis un terrain et a mené des activités génératrices de revenus avec la location d'une chaîne à musique. Avec l'avènement du FDCU, se souvient Moustapha Tall, l'association a postulé chaque année et a obtenu plus de vingt millions qui ont été utilisés pour se doter d'un siège équipé, la formation de ses membres et l'organisation du festival hip-hop qui en est à sa 22-ème édition.

Moustapha Tall salue la visite effectuée par l'ancien ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow il y a un an, soulignant lui avoir soumis le projet d'extension de la Maison des cultures urbaines avec en perspective la création d'une radio communautaire, de salles de répétition et l'achat d'instruments de musique.

L'association vient de terminer une activité dans le cadre de la caravane initiée dans le département avec l'étape de Kassack et compte prochainement se rendre à Richard-Toll avec l'implication des collectivités locales.