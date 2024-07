Sénégal: Un officiel prône l'élaboration de systèmes de données solides pour une transition écologique durable

Dakar — Le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall, a proposé, mardi, de bâtir des systèmes de données solides pour soutenir la transition écologique du Sénégal et faire face aux défis climatiques actuels et futurs.

"Il n'y a pas de planification possible sans données et c'est pourquoi notre pays s'est engagé à renforcer ses capacités en matière de données climatiques", a-t-il expliqué.

Il prenait part à un atelier régional sur le renforcement des écosystèmes de données sur le changement climatique, organisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette rencontre a permis de partager les résultats d'un plan d'action sur les données climatiques, qui est intégré dans la quatrième stratégie nationale pour le développement de la statistique pour la période 2024-2028.

"Toute politique de développement, toute économie locale devra prendre en compte le changement climatique et l'inscrire dans les planifications nationales, locales, régionales et internationales", a déclaré M. Fall.

Il a révélé que le groupe intergouvernemental sur le climat a rappelé dans son dernier rapport que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont toujours en croissance.

"Par conséquent, la mise en place d'un nouveau régime de développement, incluant le changement climatique, s'impose à nous", a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition.

Fodé Fall souligne que le Sénégal est "très vulnérable" face aux effets du changement climatique. Il a ajouté que l'Afrique, continent "très peu" émetteur de gaz à effet de serre, avec 4% des émissions du monde, demeure la partie du monde la plus vulnérable avec une population fortement exposée.

"Il faudra se préparer et s'y prendre à temps à travers une planification fondée sur la science, l'innovation et l'organisation ; et dans cette perspective, disposer de données actualisées, fiables et accessibles devient une impérieuse nécessité", a-t-il affirmé.

"Les statistiques officielles sont indispensables pour le suivi des politiques et programmes d'un pays, mais aussi pour la marche vers le développement", a pour sa part indiqué Mouhamadou Bamba Diop, secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Il a rappelé qu'une stratégie nationale de développement de la statistique est un cadre national visant à intégrer les statistiques au processus de planification, à produire des données répondant aux besoins des divers utilisateurs et à inclure également différents secteurs et acteurs dans le système statistique national.

"C'est une chance que nous avons d'inclure pour la première fois, dans la stratégie nationale de développement de la statistique, un volet qui prend en charge la problématique du changement climatique et donc qui porte sur l'écosystème des données", a quant lui précisé le directeur général de l'ANSD, Abdou Diouf.

Il a assuré que l'ANSD est disposée à accueillir toutes les propositions d'actions allant dans le sens d'une collecte d'informations.

Ces renseignements vont permettre de mettre en place des données probantes pour la gouvernance du changement climatique, selon le directeur de l'ANSD.