Sénégal: Moustapha Guirassy espère davantage de résultats du Projet 'Faire l'école plus'

Diamniadio — L'espoir est permis de voir le projet "Faire l'école plus" obtenir davantage de résultats "dans la prise en compte" de dimensions prioritaires comme la qualité des apprentissages et la réduction des vulnérabilités, a déclaré, mardi, le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy,

"Il est permis d'espérer que ce nouveau projet, dont la moitié du financement porte sur les infrastructures et les équipements scolaires, pourra encore aller beaucoup plus loin dans la prise en compte de ces dimensions prioritaires, que sont la qualité des apprentissages et la réduction des vulnérabilités", a-t-il notamment indiqué.

M. Guirassy intervenait lors de la première réunion du comité de pilotage du projet "Faire l'école Plus". La rencontre a eu lieu dans les locaux de son ministère à la sphère ministérielle Habib Thiam, à Diamniadio en présence de l'ambassadrice de l'Italie au Sénégal, de nombreux officiels ainsi que d'acteurs du système éducatif national.

Moustapha Guirassy a rappelé que le projet est "financé grâce à la coopération italienne" pour "un montant global de 10 millions d'euros"'. D'une durée de trois ans, le projet intervient dans neuf régions du Sénégal.

"Il a pour objectif général d'appuyer le Gouvernement du Sénégal à diffuser et à promouvoir une éducation inclusive, de qualité et équitable et la politique nationale du secteur", a expliqué le ministre de l'Education nationale.

L'ambassadrice de l'Italie à Dakar, Caterina Bertolini, a indiqué que cette rencontré était une occasion pour célébrer la coopération entre les deux Etat dans l'éducation, "un secteur si important".

"L'engagement du Gouvernement Sénégal dans la promotion de l'éducation, dans le développement de l'éducation et du développement humain démontre la volonté de ce pays de déployer tous les efforts pour mettre en place, les conditions pour un développement social, économique inclusif et intégré", a-t-elle déclaré.

"C'est cela que le Gouvernement de l'Italie a confirmé le Sénégal parmi les membres restreints de pays d'interventions prioritaires de notre politique de coopération internationale", a expliqué la diplomate italienne.

Elle a rappelé que son pays soutient le gouvernement sénégalais, à travers son ministère de l'Education nationale, dans ses programmes de renforcement des systèmes éducatifs inclusifs.