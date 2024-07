Centrafrique: Espaces sûrs à Boukaya - Sortir de l'ombre de la violence basée sur le genre, un espace d'émancipation pour les femmes

communiqué de presse

Dans la localité de Boukaya, dans le nord-ouest de la République Centrafricaine, les défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles sont exacerbés par la persistance de conflits armés et une insécurité chronique.

Les violences basées sur le genre sont une réalité quotidienne pour beaucoup, et l'accès à des ressources économiques sûres et viables est souvent hors de portée. Cependant, grâce à l'intervention de l'UNFPA, et son projet financé par l'Union Européenne, un changement substantiel est en train de se dessiner. Ce projet vise à fournir des services intégrés de santé sexuelle et reproductive (SSR) et de lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) pour les populations centrafricaines touchées par des années de conflit armé.

Marlène Zari, 25 ans, cultivatrice et mère de cinq enfants, témoigne de l'impact transformationnel de cette initiative. Avant l'intervention de l'UNFPA et son partenaire de mise en oeuvre, INTERSOS, Marlène était principalement préoccupée par la survie quotidienne et la menace constante d'agression si elle s'aventurait dans les champs.

Au coeur de Boukaya, l'espace sûr mis en place par UNFPA et animé par l'ONG INTERSOS est un lieu de refuge contre la violence mais également un lieu d'apprentissage et d'émancipation pour les femmes et les filles de la communauté. Pour Marlène, la formation en pâtisserie offerte dans cet espace a ouvert de nouvelles opportunités pour subvenir aux besoins de sa famille sans risquer sa sécurité. "L'implantation de l'espace sûr à Boukaya nous a été très bénéfique. Cela m'a permis de recevoir beaucoup de notions sur les VBG et d'apprendre la pâtisserie," partage Marlène. Elle ajoute, "J'ai peur d'aller au champ à cause des hommes en armes qui n'hésitent pas à nous agresser sexuellement. Je me contenterai de cette activité pour soutenir ma famille."

La situation critique des femmes et des filles dans la région est mise en lumière par des statistiques alarmantes. En République Centrafricaine, 850 000 femmes sont impactées par la crise et nécessitent des services urgents de santé et de protection. Les structures de santé et de protection existantes ont été affaiblies et sont incapables de fournir les services de santé et de protection nécessaires. La RCA fait face à une pénurie de travailleurs de la santé, d'infrastructures, d'équipements médicaux, associée à des difficultés d'accès physique. Seulement 27% des survivantes de VBG ont accès à des services médicaux dans les 72 heures suivant l'incident.

L'intervention de UNFPA dans l'espace sûr de Boukaya, grâce au soutien financier de l'Union Européenne, va au-delà de la formation sur les activités génératrices de revenus (AGR). Elle englobe également des sessions éducatives sur les droits des femmes et la sensibilisation sur les formes de VBG qui sont des composantes cruciales de ce projet. Ces sessions aident à équiper les femmes de la connaissance nécessaire pour se défendre et chercher de l'aide en cas de besoin.

L'impact de l'espace sûr et des interventions à Boukaya résonne à travers la communauté, avec des appels à étendre le projet à d'autres zones de Bocaranga. Les bénéficiaires, satisfaits par les changements observés, notent une amélioration notable de leur qualité de vie et expriment une forte probabilité de recommander ces services à d'autres.

Pour intensifier cet impact, le projet déploie une offre de services intégrés, réalisée en collaboration avec l'ONG ALIMA pour garantir une prise en charge médicale exhaustive. Cette stratégie multidisciplinaire vise à atteindre nos Trois Résultats Transformateurs : zéro décès maternel évitable, zéro besoins non satisfait en planification familiale, et zéro violences basées sur le genre et pratiques néfastes. Cela inclut également la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH, ainsi que la prise en charge des grossesses précoces et non désirées souvent issues d'agressions sexuelles. En intégrant les services de SSR avec ceux de lutte contre la VBG, ce programme assure une prise en charge globale qui respecte et renforce la dignité ainsi que la résilience des femmes et des filles de Boukaya.