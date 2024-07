Maroc: Le nouveau musée d'Aïn Asserdoune, une fenêtre ouverte sur l'histoire et le patrimoine de Béni Mellal-Khénifra

Béni Mellal — Le musée d'Aïn Asserdoune, qui vient d'ouvrir ses portes au public, au milieu des jardins botaniques de ce site touristique, est un édifice architectural de nouvelle génération qui invite les visiteurs de la ville de Béni Mellal et d'ailleurs à découvrir les facettes cachées de l'histoire et du patrimoine de la région centrale du Royaume.

Ce Musée d'interprétation du patrimoine culturel de la région Béni Mellal-Khénifra est une institution patrimoniale futuriste qui a pour vocation de dévoiler au moyen de maquettes digitales, de cartes et d'autres dispositifs numériques de fine pointe, les secrets du passé en plus d'explorer le patrimoine culturel régional d'exception ainsi que les atouts civilisationnels et architecturales de la région.

Cette nouvelle structure comprend plusieurs salles présentant les étapes phares ayant marqué la création de la région Béni Mellal-Khénifra depuis la période préhistoire, minutieusement documentées par des clichés et des relevés archéologiques qui présentent la période libyco-amazighe.

Une plongée immersive est proposée au public grâce à des halls et salles dédiés au patrimoine naturel de la région, à son histoire, à ses monuments et archéologie, au patrimoine architectural et urbain et au savoir-faire des artisans tisserands de la région.

Le musée présente les différents aspects du patrimoine naturel, historique, urbanistique matériel et immatériel de la région issus de différentes époques, depuis l'apparition de l'Islam avec l'arrivée de Sidi Issa Ben Idriss représentant l'époque Idrisside, une période marquée par la création des villes Etats comme Fazaz, Day et Tagleft jusqu'à l'émergence des centres commerciaux sur les piémonts des montagnes avec l'époque Almoravides.

L'exposition relate chaque époque en s'appuyant sur des projections pour expliquer les étapes phares ayant caractérisé la création de la ville de Béni Mellal, depuis les Mérinides en passant par les Ouattassides, les Saadiens jusqu'à l'avènement de la Dynastie alaouite chérifienne.

Ce centre d'interprétation du patrimoine culturel, jusque-là, inédit dans la région BMK présente également les détails du patrimoine géologique, géomorphologique et hydrogéologique de la région à travers des photos et des textes en arabe traduits en langue anglaise et amazighe qui illustrent la diversité de la région qui compte le grand atlas central, le moyen atlas et la plaine de Tadla.

Les autres salles de ce nouveau joyau du patrimoine régional se consacrent à mettre en valeur les sites historiques et touristiques de la région au même titre que le palais d'Aïn Asserdoune, le Jardin botanique de cette source, les lacs dont dispose la région, ses gorges, ses sommets époustouflants ainsi que ces paysages à couper le souffle.

Le musée invite les visiteurs à embarquer pour un voyage à travers l'univers fascinant de l'architecture des villages disséminés sur les hauteurs de la région, sublimes par leur aspect et par le grand nombre de greniers collectifs entourant la région, expliqués au peigne fin par des maquettes et des vidéos.

Au cœur de cette vitrine du savoir, plusieurs composantes du patrimoine de la région sont présentées, retraçant les merveilles du savoir-faire ancestral des tisserandes de la région, à savoir, la Zarbia de Khénifra, de Bejaad, d'Azilal et de Béni Mellal.

Le musée expose également une riche collection de costumes et de bijoux provenant de plusieurs localités de la région Béni Mellal-Khénifra et mettant en avant le mode de vie de la population locale et le style vestimentaire dont regorge la région Béni Mellal-Khénifra.

Dans une déclaration à la MAP, le conservateur régional du patrimoine à Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Choukri a souligné que ce nouveau monument se veut un jalon important sur la voie de la promotion de la région et de ses composantes urbanistique, touristique, géologique et historique, relevant que ce lieu sera un espace de recherche pour les étudiants en quête d'informations sur des époques historiques de la région.

Il s'est félicité de l'ouverture cet édifice qui vient renforcer les institutions patrimoniales dédiées à la promotion du tourisme au sein de la région, faisant savoir que cette structure fait découvrir aux visiteurs et touristes les tréfonds de la culture régionale et ses composantes civilisationnelles qui font sa renommée.

Le musée met à l'honneur une dizaine de photographies historiques se rattachant à des périodes clés de l'histoire. Il entend contribuer à la préservation de ce fragment de la mémoire régionale et faire connaître la région à travers des maquettes et des vidéos minutieusement documentés, a fait savoir le conservateur régional.

La mise en place de ce musée s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat liant le ministère du Tourisme, de l'artisanat, et de l'économie sociale et solidaire, le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, le groupe OCP et la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT).

Cette convention prévoit l'aménagement et la réhabilitation du site touristique Aïn Asserdoune en le dotant d'espaces d'attraction et de détente modernes en phase avec la stratégie touristique régionale visant à réinventer le tourisme local.