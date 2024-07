Maroc: Le pays attache une grande importance à l'approfondissement de sa coopération avec le Malawi (M. Bourita)

Laâyoune — Le Royaume du Maroc attache une grande importance au renforcement de ses relations et à l'approfondissement de sa coopération avec la République du Malawi, a affirmé, mardi à Laâyoune, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

S'exprimant à l'ouverture de la 1ère session de la commission mixte de coopération Maroc-Malawi, co-présidée avec son homologue malawienne, Nancy Tembo, M. Bourita a souligné que le Royaume ne ménagera aucun effort pour accompagner ses partenaires, comme la République du Malawi, afin de relever les défis socio-économiques que Lilongwe considère comme prioritaires.

Se félicitant de la tenue de cette première Commission mixte de coopération qui servira d'outil exécutif pour élargir et approfondir davantage les relations entre le Malawi et le Maroc, le ministre a indiqué que cette session ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, ainsi que de nouveaux horizons pour leur partenariat multisectoriel et économique.

M. Bourita a rappelé que la signature de la feuille de route de coopération pour la période 2022-2024 a permis de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines mutuellement bénéfiques, à savoir l'éducation et la formation, la coopération technique, l'agriculture, le commerce et l'investissement, la sécurité ainsi que l'échange de visites.

%

Par ailleurs, le ministre a relevé que l'estime et le respect qui caractérisent les relations entre les deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le président Lazare Chakwera, jouent "un rôle moteur" dans la promotion des relations entre Rabat et Lilongwe.

Dans ce sens, M. Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi a toujours été un fervent défenseur du codéveloppement, de la coprospérité et de l'afro-optimisme africains, qui surmontent les différences et se focalisent sur les similitudes, dans le but d'unir au lieu de diviser.

Il a aussi précisé que le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a placé l'Afrique au centre de ses préoccupations et de sa politique étrangère, en prônant une coopération Sud-Sud solidaire, basée sur le développement socio-économique inclusif, la préservation de la paix et de la sécurité et l'Intégration africaine.

Cette approche, a-t-il ajouté, "consolide l'action du Royaume du Maroc pour un avenir continental radieux et meilleur au bénéfice de ses frères africains", rappelant, à cet égard, que la nouvelle Initiative Royale visionnaire en vue de faciliter l'accès des pays enclavés du Sahel à l'Océan Atlantique est un projet d'envergure, ayant pour objectif principal de "régionaliser" la croissance.

Grâce à la volonté commune des deux pays, a-t-il poursuivi, des réalisations remarquables ont été accomplies ces dernières années, notamment l'ouverture du Consulat Général du Malawi à Laâyoune, de l'Ambassade du Maroc à Lilongwe, ainsi que de l'Ambassade de la République du Malawi à Rabat en décembre dernier.

Dans le contexte de solidarité mutuelle, le ministre n'a pas manqué de saluer le soutien ferme et constant du Malawi à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara, aux efforts de l'ONU comme cadre exclusif pour parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable à ce différend régional et au plan d'autonomie marocain présenté en 2007 comme la seule solution pour résoudre ce conflit.

"Le Maroc et le Malawi, animés par les mêmes principes de solidarité, de paix et de fraternité, partagent des visions convergentes sur les questions régionales et mondiales", a noté M. Bourita, saluant le rôle majeur joué par la République du Malawi au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et son attachement à la paix et à la stabilité dans la sous-région et en Afrique".