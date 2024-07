Ile Maurice: Linley Moothien porte plainte contre le directeur de la MSAW

Plus d'une vingtaine de chiens, maigres et affamés, enfermés dans une pièce sans nourriture et eau et qui se mangent entre eux pour survivre. Ces images terribles avaient scandalisé les Mauriciens en 2020 lorsqu'une vidéo tournée à la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) montrait des chiens enfermés dans une pièce et dépourvus de nourriture. Les chiens avaient fini par se manger entre eux.

Depuis, Linley Moothien de l'organisation non gouvernementale 4 Tilapat avait intenté plusieurs actions pour dénoncer cette affaire et aujourd'hui, il estime que rien n'a été fait. C'est ainsi que muni d'une clé USB, il s'est rendu aux Casernes centrales hier pour loger une plainte contre les ministres Maneesh Gobin, Mahen Seeruttun et Julien George, directeur de la MSAW.

Rappel des événements

En 2020, durant le premier confinement imposé par la pandémie de Covid-19, Linley Moothien a reçu plusieurs plaintes de la part des habitants de Vallée-des-Prêtres. Ces derniers, vivant à proximité des locaux de la MSAW, rapportaient qu'ils entendaient les cris terrifiants de chiens maltraités et manifestement affamés. A la suite de ces signalements, Linley Moothien a tenté d'accéder aux lieux suspectés de maltraitance. Malgré ses efforts, l'accès lui a été refusé. Cependant, peu après, une vidéo est tombée entre ses mains, révélant des scènes horribles où des chiens se dévoraient entre eux au sein des locaux de la MSAW.

Le 6 avril 2020, Arun Bhinda, alors directeur de la MSAW, a réagi par une vidéo diffusée à la presse, niant toute forme de maltraitance animale. Les dénégations d'Arun Bhinda n'ont pas suffi à calmer les esprits. En février 2021, Linley Moothien a pris des mesures juridiques en déposant une plainte formelle et en soumettant la vidéo accablante à la CCID. Cette action a conduit à l'ouverture d'une enquête officielle.

Pourtant, Linley Moothien estime que l'enquête progresse trop lentement. Pour accélérer les choses, il avait décidé de contacter les producteurs de l'émission «Touche pas à mon poste» afin de sensibiliser le public à cette tragédie. Cette annonce avait poussé le nouveau directeur de la MSAW, Julien George, à inviter Linley Moothien à une rencontre officielle pour trouver des solutions et avait promis de mener une enquête en prenant une copie de ladite vidéo.

Pendant ce temps, le ministre Maneesh Gobin avait ordonné la fermeture des locaux de la MSAW à Vallée-des-Prêtres le 6 mars 2021. Toujours déplorant une certaine inaction autour de cette affaire, Linley Moothien a cette fois décidé de prendre le taureau par les cornes.

Hier, muni d'une clé USB sur laquelle il avait mis les vidéos compromettantes, Linley Moothien s'est rendu au Central CID pour déposer des plaintes contre Julien George, directeur de la MSAW, qu'il il accuse d'avoir falsifié les preuves, et aussi contre les ministres Gobin et Seeruttun pour leur inaction. «Kifer personn pa pe pran aksion kont MSAW ? Eski tou gouvernman pou protez li ? Vandredi mo pou fer revelasion lor komye kas pe pran pou rekre Dodo. Zot pou kone si vremem apel li Dodo ouswa Leve», a promis Linley Moothien qui annonce qu'il va aller de l'avant avec cette affaire de maltraitance de chien sur une chaîne internationale.