Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Lecourt-Pienaar signe un succès historique

L'année 2024 est décidément celle de tous les exploits pour le cyclisme mauricien ! Kimberley Lecourt-Pienaar a écrit une autre belle page d'histoire de ce sport ce dimanche 14 juillet 2024. La Mauricienne, sociétaire de l'équipe AG Insurance-Soudal, a remporté avec style la huitième et dernière étape du Tour d'Italie féminin. Il s'agit là de la toute première victoire mauricienne au plus haut échelon mondial du cyclisme.

Elle l'avait annoncé la veille après sa pénible septième étape. «Nous espérons que je me sentirai mieux demain (dimanche) et que je pourrai peut-être essayer d'aller dans l'échappée et de m'amuser un peu.»

Au final, elle a trouvé l'énergie de mettre le nez à la fenêtre. A une trentaine de kilomètres de l'arrivée, la double championne de Maurice se trouvait aux avant-postes avec l'Américaine Ruth Edwards et l'Allemande Franziska Koch. Le trio possédait 30 secondes d'avance sur un peloton au sein duquel, Elisa Longo-Borghini, porteuse du maillot rose de leader, surveillait de près ses principales rivales au classement général.

La double championne de Maurice est chaleureusement félicitée par sa coéquipière Justine Ghekiere après sa victoire historique.

A 15 km de l'Aquila, ou devait être jugée l'arrivée, le trio de tête avait porté son avance à une minute. Kimberley était dans une position nettement favorable sachant qu'elle possède une belle pointe de vitesse finale.

Alors que l'on commençait à s'agiter au sein du groupe maillot rose, le sprint final était lancé en tête de course et c'est sans surprise que Kimberley Lecourt-Pienaar fit la différence face à Edwards et Koch. Longo-Borghini prit la quatrième place à 25 secondes s'assurant la victoire finale dans cette 35e édition de son Tour national. La sociétaire de la Lidl-Trek n'a jamais flanché depuis qu'elle a pris le leadership de l'épreuve lors du contre-la-montre individuel inaugural à Brescia. La championne du Monde, Lotte Kopecky, lui concède 21 secondes au général final.

«Je ne trouve pas les mots. Me trouver au sein de ce peloton était déjà un rêve. Évidemment, c'est une chose que j'ai toujours désiré. C'est une chose dont on rêve mais on ne sait jamais si c'est possible. J'ai toujours trouvé les autres plus fortes que moi. Aujourd'hui, je me suis prouvée que c'était possible. Cette victoire n'est pas seulement pour moi mais aussi pour toute l'équipe. C'est vraiment bien de terminer sur une telle note. Je n'avais rien à perdre aujourd'hui (dimanche).

C'était tout ou rien. C'est fou que je sois arrivée à passer la ligne en première position», a confié Kimberley à l'issue de sa victoire. Une victoire qui donne le droit de rêver à un autre exploit de notre compatriote lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris le 4 août prochain !