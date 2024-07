Congo-Kinshasa: Beni - Hausse du prix du charbon de bois depuis un mois sur le marché

Une hausse du prix du charbon de bois est observée dans différents marchés de la ville de Beni (Nord-Kivu) depuis un mois. La rareté de la braise est à la base de cette situation, expliquent les vendeuses. Ces dernières mettent également en cause l'insécurité dans la région.

Au petit marché de braise de Mayangose dans le quartier Boikene, le prix du charbon de bois a presque doublé depuis un mois. Un sac qui coutait entre 35 000 francs congolais (12USD) et 40 000 francs congolais (14USD), se vend actuellement à 90 000 Francs congolais (33 USD).

L'insécurité dans certaines zones de fabrication est à la base de cette situation, témoigne Louise Masika, vendeuse de charbon de bois :

« Lorsqu'on nous amène, nous achetons un sac à 75 000 et nous vendons à 80 000. Avant la guerre, nous achetions à 40 000. Mais avec la guerre et l'insécurité, le prix a commencé à augmenter. Ceux qui se rendent dans la forêt ne sont plus nombreux et craignent l'insécurité. Les bois sont devenus trop chers par crainte de tueries et aussi la hausse de prix de l'essence. C'est pourquoi le prix de la braise a augmenté ».

Cette situation impacte négativement le quotidien de certains ménages et même des restaurants où l'on fait recours au charbon de bois pour la cuisson de plats.

Angèle Aziana, propriétaire d'un restaurant de Beni, explique :

« Avant on achetait un sac à 35 000, 40 000 mais actuellement on est arrivé à 85 000 parfois même à 100 000. C'est vraiment difficile pour nous les restauratrices. Et puis même à la maison avec la situation actuelle, il n'y a pas de courant pour utiliser. Le gaz coûte cher, on n'est pas en mesure, c'est difficile pour nous, parce que la braise c'est le produit quotidien de la maison ».

Le charbon de bois est utilisé dans plusieurs ménages et restaurants de Beni.