Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Juillet 2024

Sénégal : Impôts - Le fisc réclame 24 milliards Fcfa aux filiales du groupe turque Summa

Au Sénégal, le fisc est sur tous les fronts depuis quelques semaines. Il a bloqué les comptes des filiales du groupe turque Summa, Limak et Summa Sénégal qui opèrent respectivement comme concession de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, et dans le BTP. La direction générale des impôts et des domaines réclame à cette entité des arriérés de reversement d'un montant de 24 milliards Fcfa. Pour recouvrer ce montant, le fisc sénégalais a saisi des camions, des engins, des centrales à béton, des pelles hydrauliques et mécaniques ; des chargeurs, des bulldozers etc . Deux semaines plus tôt, le fisc avait procédé au redressement de l'entreprise française Eiffage Génie Civil Marine pour impôts et taxes d'une valeur initiale de 17,6 milliards Fcfa. (Source : adakar.com)

Ghana : Santé - Le pays confirme une épidémie de dengue avec 9 cas confirmés

Les autorités sanitaires ghanéennes ont annoncé dimanche avoir confirmé 9 cas de dengue dans la région Est du pays. Le Service de santé du Ghana (GHS) a déclaré dans un communiqué avoir reçu la confirmation du Noguchi Memorial Institute for Medical Research (NMIMR), selon laquelle des échantillons de patients ont été testés positifs à la dengue. Selon le GHS, l'équipe nationale de surveillance a détecté des affections s'apparentant au paludisme dans certains districts de la région Est qui ne répondaient pas au traitement recommandé contre le paludisme. Des échantillons des patients ont été envoyés au NMIMR pour tests, et il a été confirmé que 9 d'entre eux sont des cas de dengue, qui sont traités comme des cas non graves à domicile", a indiqué le communiqué. Le GHS a ajouté qu'une équipe de spécialistes au niveau national a rejoint l'équipe régionale pour mener une enquête détaillée sur l'épidémie. La dengue est une infection virale transmise aux humains par les moustiques, qui peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des nausées, des courbatures et des maux. (Source : aniamey.com)

%

Rwanda : Election présidentielle- Paul Kagame réélu avec 99 % des voix selon les résultats partiels

Le président sortant, Paul Kagame, devrait jouir d'un nouveau plébiscite au sortir du scrutin présidentiel rwandais du 15 juillet 2024. Selon des résultats partiels portant sur 79 % des bulletins dépouillés, il récolte 99,15 % des voix. L’information est rapportée par Tv5.Aussi, ajoute la source, si la tendance se confirme, il pourrait réaliser un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle 2017, après avoir déjà obtenu 95,05% des suffrages en 2003 et 93,08% en 2010.Âgé de 66 ans, Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'il a renversé, en juillet 1994, avec la rébellion du Front patriotique rwandais (Fpr), le pourvoir d’alors. Le gouvernement extrémiste hutu était l’instigateur du génocide qui a fait, selon les Nations unies (Onu), plus de 800.000 morts parmi la minorité tutsi. Crédité du spectaculaire redressement économique du Rwanda après le génocide, il est aussi critiqué pour le manque d'ouverture démocratique dans le pays. Il prolonge de cinq ans son règne entamé il y a 30 ans. ( Source: Tv5)

Côte d’Ivoire : Cartes nationales d’identité - 900 000 cartes encore en attente de retrait par les pétitionnaires

Ce sont au total, 900 000 cartes qui sont encore en attente de retrait par les pétitionnaires, a révélé le directeur général de l’Office national de l’état civil et de l’identification (Oneci), Christian Ago Kodia, lors d’une conférence de presse, le 15 juillet 2024 à Abidjan comme rapporté par le Cicg. Lors de cette rencontre avec la presse, ajoute la source, le Dg a expliqué que toutes les cartes qui ne seront pas retirées après l’opération de révision de la liste électorale seront détruites et les propriétaires seront obligés de s’enrôler de nouveau. Le directeur général de l’Oneci a indiqué, à l’occasion, que 7 348 142 cartes nationales d’identité (Cni), ont été produites sur 8 124 319 demandes. (Source : Cicg)

Niger : Un an au pouvoir - Le général Tiani dévoile sa vision pour son pays

Un an après son arrivée au pouvoir à travers un coup d’Etat contre Mohamed Bazoum, le général Abdourahmane Tiani a présenté sa vision pour le Niger dans un ouvrage de moins de 100 pages.Dans un ouvrage intitulé « Ma Vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère », le général Tiani reconnaît les défis majeurs auxquels le Niger est confronté et qui ont pour noms une économie largement dépendante de l’extérieur, une insécurité persistante et une gouvernance fragile. « Nous devons renforcer notre défense, promouvoir la bonne gouvernance et développer notre économie », a-t-il déclaré. Pour atteindre ces objectifs, il propose plusieurs axes stratégiques.Tout d’abord, le président du CNSP insiste sur le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et la diversification des partenariats sécuritaires. Agence de Presse Africaine,( Source : Apa)

Rca : Droits de l’homme - « La protection de la population civile, une responsabilité première des autorités du pays », dixit Florence Marchal, de la division de communication de la Minusca.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du 10 juillet 2024 à Bangui, la mission onusienne en République centrafricaine déclare que : la protection de la population civile est la responsabilité première des autorités du pays.La position de la Minusca fait suite à l’attaque de la position des éléments de Forces Armées Centrafricaines (FACA) la semaine dernière par les forces non-conventionnelles au village Ngoutere à Bocaranga. La Minusca, tout en réitérant que la responsabilité première de protéger sa population incombe au gouvernement, rappelle aux autorités compétentes que la protection de la population civile leur revient de droit. Florence Marchal, cheffe adjointe de service de la communication stratégique et de l’information de la Minusca, se dit préoccupée de la montée de l’insécurité dans certaines régions du pays : « La Minusca est préoccupée par la présence des éléments armés dans les préfectures de l’Ouham, de l’Ouham-pendé, de Lim-Pendé et aussi de l’insécurité qui en résulte. C’est pourquoi nous intensifions nos patrouilles dans ces régions. Mais je rappelle en passant que c’est une région où les ponts, les routes sont en état de dégradation avancée d’une part, et d’autre part, il faut noter la présence des engins explosifs, ce qui rend difficile les patrouilles des éléments de la Minusca. » a-t-elle-souligné. (Source : abangui.com)

Gabon : Sport- Le déploiement pour les JO de Paris réduit

À l'approche des Jeux Olympiques d'été de Paris, la question du nombre de membres de la délégation gabonaise reste au centre des discussions. Contrairement aux années précédentes, où le Gabon avait envoyé jusqu'à 40 personnes à Pékin en 2008, cette fois-ci seulement 23 personnes seront accréditées pour accompagner les cinq athlètes qualifiés. José Walter Foula, secrétaire général du Comité national olympique du Gabon (CNOG), a confirmé cette réduction drastique, soulignant que le choix des membres accrédités est strictement limité par les règles du Comité international olympique (CIO). Outre les quatre coachs, une kinésithérapeute et deux médecins seront parmi les indispensables pour assurer un soutien optimal aux athlètes durant les compétitions. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Boucle du Mouhoun- Plusieurs terroristes neutralisés dans la zone de Monkuy

Les terroristes qui ont attaqué massivement la localité de Monkuy dans la Boucle du Mouhoun, le 13 juillet 2024, n’ont pas pu retourner à leur base. L’armée burkinabè les a bombardés jusqu’au lendemain, 14 juillet 2024, a appris l’Aib le lundi 15 Juillet 2024. Le 13 juillet 2024 en début de soirée, des terroristes se sont rués massivement sur Monkuy, dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour semer la désolation. Alertés, les vecteurs aériens ont mis le cap sur la localité où ils ont effectivement trouvé des criminels à l’œuvre. Très vite, les opérateurs aériens se sont mis en position d’attaque. A noter que selon l’Aib, le reste de la colonne de meurtriers a compris qu’ils allaient tous périr. Ils se sont enfuis et ont trouvé refuge dans un hameau à l’intérieur d’une forêt. Les terroristes y ont passé la nuit. Les vecteurs aériens aussi. ( Source : Aib)