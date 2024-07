Cote d'Ivoire: Aide à l'enfance en difficulté - La Fondation Children Of Africa fait des dons à la pouponnière de Dabou

La Fondation Children Of Africa, fidèle à sa mission de soutien aux enfants et aux personnes vulnérables, a offert des dons en vivre et en non vivre aux pensionnaires de la pouponnière de Dabou, le mercredi 17 juillet 2024. A appris allafrica.com de sources proches du cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara.

La cérémonie de remise de ces dons a enregistré la présence de Madame Ouattara Korotoumou, Directrice de la pouponnière de Dabou, madame Agbaton Bonny Marie Lucie, directrice régionale du ministère de la famille de la famille et de l’enfant pour la Région des grands ponts et M. Gba Kessé Hervé, représentant de la direction de la protection de l’enfance (Dpe).

La délégation de ladite fondation conduite par madame Béatrice Durand, responsable des affaires sociales, s'est rendue les bras chargés de cadeaux et de présents pour les enfants du centre. Les dons comprenaient de nombreux vivres, des matelas, un réfrigérateur, des jouets et des produits d’entretien adapté aux besoins spécifiques des enfants.

Ces dons ont été un véritable soulagement pour les responsables de cette pouponnière en raison de son caractère particulier. En effet, la pouponnière de Dabou accueille les enfants handicapés, souvent abandonnés par leurs parents en raison de leurs conditions.

%

Sous la tutelle du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, ce centre accueille actuellement 107 pensionnaires, dont 57 garçons et 50 filles, âgés de 03 mois à 47 ans. Les pensionnaires de la pouponnière de Dabou souffrent de graves déficiences psychiques telles que l'autisme, la surdité, les troubles du comportement, la microcéphalie, l'hydrocéphalie, les troubles de l’attention et l'épilepsie. Par ailleurs, un nombre important de ces enfants sont à la fois victimes de plusieurs handicaps.

Le contexte particulier de cette pouponnière a rendu le soutien matériel et moral de la Fondation d'autant plus précieux qu’affectif. En effet, madame Béatrice Durand, responsable des Affaires Sociales de la Fondation Children Of Africa, a exprimé sa profonde émotion à l’occasion de cette cérémonie. Elle a délivré aux pensionnaires, le message d’amour de Maman Dominique Ouattara. Selon Madame Durand, la Présidente de la Fondation Children Of Africa aurait bien voulu effectuer le déplacement à Dabou pour témoigner elle-même son amour et son affection aux pensionnaires de la pouponnière. « Madame Dominique Ouattara me dit de vous dire qu’elle vous aime et qu’elle aurait voulu être là à vos côtés ce matin. Elle pense à vous », a confié madame Durand aux pensionnaires. En outre, la responsable des affaires sociales de la Fondation a également félicité le personnel et les bénévoles de la pouponnière pour le remarquable travail qu’ils abattent au quotidien pour une meilleure prise en charge de ces enfants.

Madame Ouattara Korotoumou, Directrice de la pouponnière de Dabou, a, quant à elle, partagé son rêve d’accueillir au sein de son centre Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa. Elle a profité du cadre de cette sympathique cérémonie pour présenter la pouponnière. La pouponnière de Dabou a été créée depuis 1950, selon Madame Ouattara, par une infirmière missionnaire française du nom d’Anne Marie Petter. Madame Ouattara Korotoumou a tenu à remercier la généreuse donatrice pour ces dons. « Vous êtes ce bon samaritain. Ce samaritain qui a un regard sur tous les enfants de Côte d’Ivoire. Maman Dominique Ouattara a fait ce bien aujourd’hui. Ce bien va illuminer la vie de nos enfants », a-t-elle dit à l’endroit de Madame Dominique Ouattara.