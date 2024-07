Algérie: Dépôt des demandes de mutation via la plateforme numérique à partir du 21 juillet

Alger — Le ministère de l'Education nationale a invité, mardi dans un communiqué, les enseignants et les directeurs de lycée, de collège et d'école primaire souhaitant être mutés dans une autre wilaya à soumettre leurs demandes exclusivement via la plateforme numérique à partir de dimanche prochain.

"Le ministère de l'Education nationale informe les enseignants des trois cycles (primaire, moyen, secondaire) et les directeurs de lycée, de collège et d'école primaire souhaitant être mutés dans une autre wilaya, dans la limite des postes vacants disponibles, qu'ils sont tenus de soumettre leurs demandes exclusivement via la plateforme numérique à partir de dimanche 21 juillet 2024 à 15h00 et jusqu'à mardi 20 août 2024 à minuit", lit-on dans le communiqué.

Les enseignants doivent soumettre leurs demandes via l'espace enseignant https://ostad.education.gov.dz tandis que les directeurs de lycée, de collège et d'école primaire, y compris ceux ayant déposé leurs demandes au niveau des directions de l'Education, doivent soumettre leurs demandes via leurs comptes sur la plateforme numérique du ministère de l'Education nationale, a précisé la même source.