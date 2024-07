Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le Sino-Burkinabè Yubao Li engagé dans les mines et l'agriculture de sa 2nde patrie

Dans un entretien accordé au quotidien Sidwaya, fin avril 2024, à Wuhan dans la province du Hubei (Centre de la Chine), le Président directeur général (PDG) de China Yunhong international holding group, Yubao Li, un homme d'affaires sino-burkinabè, évoque ses investissements au Burkina Faso dans l'agriculture et les mines. Il compte créer 5 000 emplois avec un investissement de près de 1 000 milliards F CFA.

A la faveur de la reprise de la coopération sino-burkinabé, le 26 mai 2018, le pays des Hommes intègres est devenu une destination privilégiée pour bon nombre d'opérateurs économiques chinois. En effet, ils y viennent investir dans divers domaines. Parmi ceux-ci, figurent l'homme d'affaires sino-burkinabé Yubao Li, Président directeur général (PDG) de China Yunhong international holding group.

Selon ses dires, son premier contact avec les Burkinabè a eu lieu à plus de 10 000 km du Burkina Faso. C'était en fin juin 2019, lors de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha, chef-lieu de la province de Hunan, dans l'Empire du milieu (province montagneuse a vu naitre le leader communiste chinois Mao Zedong).

Cette première rencontre avec des opérateurs économiques burkinabè l'a convaincu à venir découvrir le Burkina Faso en fin 2019. Ainsi, au cours de son séjour au pays des Hommes intègres, il dit avoir vu la lueur dans les jeux des enfants et des personnes âgées. « C'est pourquoi, je me suis senti interpellé à agir pour le développement socio-économique du Burkina Faso », a d'emblée précisé notre interlocuteur.

%

En plus, M. Li a soutenu qu'il a échangé avec de nombreux opérateurs économiques burkinabè. « Eu égard à mon expérience en tant qu'homme d'affaires, la manière dont les gens s'expriment et agissent montre qu'ils ont de la valeur. J'ai toujours discuté avec des Burkinabè intègres et honnêtes qui ont su valoriser leur pays et m'ont convaincu de m'y intéresser et de lier mon destin à ce pays », s'est justifié le PDG de China Yunhong international holding group.

Son amour et admiration pour le pays du capitaine Thomas Sankara, l'ont encouragé en 2019 à demander à être naturalisé burkinabè. Après quatre années d'attente, c'est finalement en 2022 que sa demande a eu une suite favorable et la nationalité lui a été accordée. « La Chine est ma première patrie et le Burkina Faso, la seconde », estime-t-il.

Créer plus de 5 000 emplois

Le PDG de China Yunhong international holding group envisage la création de plus de 5 000 emplois dans les domaines de l'agriculture et des mines. Pour atteindre cet objectif, il a déclaré qu'il investira de façon progressive dans l'économie burkinabè, un montant global de 1,5 milliards de dollar américain (soit environ 909 milliards F CFA).

Dans la même veine, Yuboa Li, nous apprend que c'est depuis fin 2018 qu'il a commencé à investir au Burkina Faso. Depuis lors, a-t-il témoigné, les investissements sont estimés à plus de 10 milliards F CFA. Tous ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la fraternité entre la Chine et l'Afrique et spécifiquement la coopération sino-burkinabé. « De 2018 à maintenant, il y a eu beaucoup de changements au Burkina Faso et j'ai l'intime conviction qu'avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le pays sera prospère, solide et stable les années à venir », a lancé l'homme d'affaires sino-burkinabé.

Pour lui, le Burkina Faso regorge d'énormes ressources naturelles et de minerais abondants. Certes, a-t-il déploré, le pays traverse une crise sécuritaire, mais il a dit faire confiance aux plus hautes autorités qui travaillent à juguler le phénomène. En plus, il a révélé que l'environnement politique et la gouvernance sont propices aux investissements pour un réel développement du Burkina Faso. A ce titre, M. Li a évoqué le secteur des mines où il compte utiliser les nouvelles technologies qui permettront d'exploiter plus de minerais que par le passé.

150 tonnes d'or pour viser le top 10 mondial

A propos du secteur minier, le PDG de China Yunhong international holding group a affirmé qu'il a trois sites au Burkina Faso dont il a déjà obtenu les permis de recherches. M. Li a par ailleurs précisé que les démarches sont en cours pour l'obtention des permis d'exploitations des sites.

« Avec nos trois sites miniers, nous ambitionnons atteindre un niveau de production de 150 tonnes d'or et être classés parmi les 10 premiers au plan mondial », a-t-il affiché en termes d'ambitions. Dans la quête de cet objectif, il a rassuré que toutes les dispositions ont été prises en vue de préserver et protéger l'environnement. A ce sujet, il a insisté sur le fait que le principe est de permettre à la population de bénéficier des retombées de cette exploitation car son souci premier en tant que Burkinabè est de rendre heureux ses concitoyens.

Pour ce qui concerne le secteur de l'agriculture, l'homme d'affaires entend accompagner l'Initiative présidentielle pour la production agricole (IPPPA). Lancée en juin 2023, l'IPPPA vise à atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaire au Burkina. Dans ce sens, M. Li dit avoir un projet qu'il réalise depuis maintenant 6 ans au niveau du pôle de croissance de Bagré dans la région du Centre-Est.

Il s'agit de 126 ha de périmètres irrigués pour la production de riz et bien d'autres spéculations. « La technologie utilisée à cet effet permet de diminuer la quantité d'eau quand il y a en excès et d'apporter suffisamment d'eau lorsqu'il en manque. C'est une nouvelle technologie qui est uniquement appliquée dans le cadre du projet mais à la longue, elle sera vulgarisée à travers tout le Burkina Faso en vue d'améliorer la production agricole », a expliqué Yubao Li.

Une interconnexion ferroviaire

Outre les secteurs de l'agriculture et des mines, l'homme d'affaires s'intéresse au domaine ferroviaire. Il a pour ambition une interconnexion des villes du Burkina Faso y compris avec les pays voisins via le chemin de fer.

« Mon projet consiste à faciliter non seulement la mobilité des personnes et de leurs biens sans oublier les échanges commerciaux et économiques sur le plan national, mais également au niveau de la sous-région », a indiqué le PDG de China Yunhong international holding group. Dans l'optique de réaliser ce rêve qui lui est si cher, il a confié qu'une nouvelle société dénommée Groupe d'administration de chemin de fer des pays africains a été déjà créée et enregistrée.

A la suite de l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à contribuer au Fonds de soutien patriotique en 2023, le PDG de China Yunhong international holding group a fait preuve de patriotisme à l'instar de nombreux Burkinabè vivant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En effet, le 23 novembre 2023, le Burkinabè Yubao Li a remis un chèque de 421 700 000 F CFA. Dans le même dynamisme, il a fait un autre don d'une valeur de 44 000 000 F CFA, le vendredi 14 juin 2024, à Ouagadougou.

« Au regard du phénomène du terrorisme qui endeuille, déchire beaucoup de familles et apporte la désolation au sein de la population burkinabè, aucune Nation ne souhaite cette situation à son peuple. En ma qualité de Burkinabè, c'est un devoir et une responsabilité pour moi de contribuer à ce que mes compatriotes puissent vivre dans la paix », a-t-il fait comprendre. Au-delà de ce geste, il a annoncé qu'il prévoit utiliser 30% des revenus issus de ses entreprises installées au Burkina Faso pour soutenir les autorités burkinabè dans leur lutte contre l'insécurité.

Sur les traces de Mao Zedong

De son appréciation des relations sino-africaines, M. Li a estimé qu'elles sont solides, historiques et elles vont se renforcer davantage en ce sens que la Chine et l'Afrique ont plusieurs valeurs en commun, même s'il y a une différence de la couleur de la peau. « J'ai décidé de travailler au renforcement des relations sino-africaines et d'investir principalement au Burkina Faso parce que je compte suivre les traces de mon idole le président Mao Zedong. C'est une opportunité pour moi de continuer la grande cause de Mao Zedong », a-t-il martelé.

Et le PDG de China Yunhong international holding group d'ajouter que c'est dans ce sens qu'il a contribué d'une certaine manière à la reprise des relations entre le Burkina Faso et la Chine. Il a étayé ses propos en arguant que ses entreprises ont été les premières du Centre de la Chine (NDRL, les provinces du Henan, Hubei et Hunan) à investir au Burkina Faso. De son avis, « continuer la grande cause de Mao Zedong » consiste dans un premier temps à s'inspirer de l'exemple de la Chine qui a traversé beaucoup de crises et connu des guerres quelques décennies auparavant.

Fort heureusement, s'est-il réjoui, avec l'arrivée de Mao Zedong au pouvoir en 1949, le pays s'est mis au travail et a connu un développement socio-économique dans tous les secteurs d'activités. En clair, en tant que Burkinabè, il entend poursuivre la cause de Mao Zedong en accompagnant les plus hautes autorités du Burkina Faso à développer les secteurs de l'agriculture et des mines. Outre les plus hautes autorités, continuer la cause de Mao Zedong vise également à exhorter la population à un éveil de conscience, de sorte qu'elle puisse aimer la patrie et travaille pour son développement.

« En parfaite collaboration avec les autorités du Burkina Faso et soutenu par l'ensemble de la population, je garde espoir que le pays se développera pour atteindre les trois types de sécurité. Avec le style de gouvernance actuelle au Burkina Faso, la population bénéficiera les années à venir de la sécurité à la vie, la sécurité à la production et enfin la sécurité alimentaire », a-t-il soutenu. Pour lui, cela favorisera une croissance démographique et un développement socio-économique du pays sur la scène internationale. Ainsi, est-il convaincu, le Burkina Faso avec ses ressources naturelles abondantes, sa courageuse et brave population, sera un eldorado dans l'avenir pour nombre de personnes.