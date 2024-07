Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Juillet 2024

Cote d’Ivoire : Diplomatie- Le pays n'a « aucun problème » avec ses pays voisins, selon le parti au pouvoir

La Côte d'Ivoire n'a « aucun problème » avec ses pays voisins, a déclaré mercredi le porte-parole du parti au pouvoir, en réponse à une charge la semaine dernière du chef du régime militaire du Burkina Faso, qui avait accusé Abidjan de vouloir déstabiliser son pays.« La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent, au contraire ce sont nos frères et sœurs », a affirmé le porte-parole Kobenan Kouassi Adjoumani, lors d'un point de presse du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).« Vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté. Leur nombre est estimé à plus de 60.000 et plusieurs millions de burkinabè vivent en Côte d'Ivoire depuis des décennies. (Source : Voa)

Nigeria : Cédéao- Ce que les internautes pensent de la médiation de Bassirou Diomaye avec les États de l’AES (sondage)

Près de 70% des internautes ayant participé à un sondage du site d'informations Abidjan.net, pensent que le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne réussira pas sa mission de facilitateur entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest ( Cédéao) et l'Alliance des États du sahel ( Aes) que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En effet, 69,99% des internautes qui ont participé à ce sondage, soit 1101 votes, estiment que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne réussira pas sa mission de facilitateur entre la Cédéao et l'AES tandis que 20,15%, soit 317 votants pensent le contraire. Par ailleurs, sur un total de 1573 votes, 155 personnes ont voté " Sans Avis", soit, 9,85%.(Source :abidjan.net)

Maroc : Justice et lois - Fin à Marrakech du 17ème Congrès de l'association des procureurs africains

Les travaux de la conférence internationale sur « Le rôle de la justice dans la lutte contre le crime environnemental », tenue en marge du 17ème congrès de l'Association des procureurs africains du 10 au 12 juillet 2024, ont pris fin vendredi à Marrakech au Maroc. La conférence a abordé plusieurs thématiques lors de ses sessions tels que les cadres juridiques nationaux et internationaux de protection de l'environnement, les meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité environnementale, le rôle de la justice dans la protection de l'environnement, et le droit à un environnement sain en tant que droit de l'homme. Elle a réuni 250 participants, comprenant des procureurs généraux, des juges du Ministère Public de 34 pays africains, ainsi que des représentants et des experts de l'Organisation Internationale pour les Migrations (Oim), du Réseau Européen des Procureurs pour l'Environnement entre autres. L'assemblée générale a également approuvé une proposition de la présidence du ministère public visant à établir le siège permanent de l'Association des procureurs africains au Maroc. (Source : Anp)

Rca : Coopération militaire - le Président Touadéra décore les éléments rwandais en fin de mission

Faustin Archange Touadéra a décerné à « titre exceptionnel » aux éléments du contingent rwandais la Cravate de Commandeur dans l’Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine pour certains. D’Officiers et d’Étoile du Mérite Militaire pour d’autres, rapporte le page Facebook du pouvoir de Bangui ce mercredi 17 juillet. Lors de la cérémonie de décoration qui s’est tenue au Palais de la Renaissance, le Lieutenant-Colonel Joseph Gatabazi, Commandant en Chef du contingent rwandais a rappelé la mission assignée depuis le 23 mai 2023 à son contingent notamment la protection des personnes et des biens, la protection des personnalités de la République et du Président de la République.(Source : abangui.com)

Sénégal : Balance commerciale - Le déficit commercial s’aggrave à 340 milliards Fcfa au mois de mai 2024

Le Sénégal a enregistré une nouvelle dégradation de son déficit commercial au mois de mai 2024, qui s'est creusé à 340 milliards Fcfa contre 278 milliards Fcfa en mai 2023, selon les données de la Direction de la Prévision et de l'Étude Économique (Dpee). Cette situation préoccupante s'explique par une baisse des exportations de 32,1 milliards Fcfa (-10,6% à 269,8 milliards Fcfa), contrebalancée par une hausse des importations de 30,2 milliards Fcfa (+5,2% à 609,7 milliards Fcfa). Les exportations sénégalaises ont souffert d'un repli des ventes d'or brut (-28,9 milliards Fcfa), de produits halieutiques (-6,6 milliards Fcfa) et d'engrais minéraux et chimiques (-3,2 milliards Fcfa). (Source : adakar.com)

Soudan : Étouffés par la chaleur et les coupures d'électricité - Les habitants envahissent les plages

Le Soudan fait face aux coupures d'électricité intempestives qui s'éternisent et aux températures étouffantes. Face à ces conditions extrêmes, les habitants de Port-Soudan n'ont d'autre choix que de chercher refuge à la plage, le seul endroit où ils peuvent trouver un peu de fraîcheur. (Source : Voa)

Burkina Faso : Affaires militaires- Le décret portant pupilles de la Nation adopté

Le Conseil des ministres du mercredi 17 juillet 2024 a adopté un décret portant adoption de Pupilles de la Nation burkinabè. L’adoption de ce décret permet à soixante-trois enfants orphelins des Forces de défense et de sécurité décédées dans l’exercice de leurs fonctions suite à des attaques terroristes, de jouir des droits attachés à la qualité de Pupille de la Nation burkinabè, conformément au décret n°2023-1162/PRESTRANS/PM/MDAC/MATDS/MEFP/MJDHRI/MSAHRNGF du 19 septembre 2023 fixant la procédure d’adoption et les modalités de protection et de soutien aux Pupilles de la Nation. (Source : aburkina24)

Gabon : Diplomatie - Le président Nguema renforce les liens avec les États-Unis

Le Président de la Transition, le Gal Brice Clotaire Oligui Nguema, a accueilli le mardi 16 juillet 2024, au Palais Rénovation, une délégation de diplomates américains conduite par M. Kurt Campbell, Secrétaire d'État Adjoint des États-Unis, accompagné de Mme Vernelle Trim Fitzpatrick, Ambassadeur des États-Unis au Gabon. En tournée diplomatique en Afrique, Campbell a eu des discussions approfondies avec le Chef de l'État sur le renforcement de la collaboration entre les États-Unis et le Gabon dans divers domaines tels que la défense, l'éducation et l'environnement. Il a salué l'optimisme et la détermination des autorités gabonaises en matière de développement multisectoriel, exprimant la volonté des États-Unis d'apporter un soutien spécifique en matière de formation, de protection maritime et de lutte contre la pêche illicite.(Source : alibreville.com)