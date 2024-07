Ethiopie: L'agence des nouvelles éthiopienne et TV BRICS ont signé un protocole d'accord

Addis Abeba — L'agence des nouvelles éthiopienne et TV BRICS ont signé un protocole d'accord (MoU) pour coopérer pour améliorer la couverture médiatique.

Seife Deribe, PDG de l'agence des nouvelles éthiopienne (ENA), et Janna Tolstikova, PDG de TV BRICS, ont signé aujourd'hui le protocole d'accord en présence de Reta Alemu, directeur général des affaires juridiques internationales au ministère des affaires étrangères et ministre de la diplomatie politique et publique de l'ambassade d'Éthiopie en Russie, Gisla Shawl et l'ambassadeur de Russie en Éthiopie Evgeny Terekhin.

A l'occasion, le directeur général des affaires juridiques internationales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Reta Alemu, a affirmé que le protocole d'accord poserait les bases juridiques de la coopération, ce qui constitue une étape importante dans la collaboration des deux institutions dans le réseau médiatique.

Le PDG de l'agence des nouvelles éthiopienne (ENA), Seife Deribe, a pour sa part exprimé que le protocole d'accord servirait de modèle pour renforcer la coopération entre les pays des BRICS.

« Le protocole d'accord d'aujourd'hui contribuera grandement à améliorer la couverture médiatique des médias et des pays médiatiques des BRICS qui peut également faciliter la distribution de contenus d'actualité au public mondial et permettrait l'échange d'informations internationales en anglais, français et arabe », a noté le PDG.

Seife a également mentionné les efforts de l'ENA pour devenir une source d'information de premier plan sur le continent africain, a-t-il noté, soulignant l'importance de l'accord visant à renforcer la couverture médiatique des maisons de presse et des autres médias des pays BRICS.

La PDG de TV BRICS, Janna Tolstikova, a pour sa part indiqué que la coopération médiatique signée entre l'ENA et TV BRICS contribuerait à renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Russie.

Elle a également souligné que la coopération entre le réseau médiatique international TV BRICS et l'ENA, la source d'information la plus ancienne et la plus expérimentée du pays, constituerait un élan déterminant dans la promotion de l'espace d'information commun des BRICS.

Selon Tolstikova, l'ENA est la source de l'agenda éthiopien à partager avec les médias partenaires des BRICS.

L'ambassadeur de Russie en Ethiopie Evgeny Terekhin a pour sa part déclaré que l'accord jouerait un rôle constructif dans la construction d'une coopération plus poussée dans le cadre des BRICS.

On rappelle que l'agence de presse éthiopienne avait signé des protocoles d'accord avec les médias des pays membres des BRICS, notamment l'agence de presse russe Spoutnik et l'agence de presse chinoise Xinhua.

Avec plus de 38 succursales à travers le pays et plus de 80 ans d'expérience, ENA s'efforce de devenir une source d'information leader et fiable sur le continent africain et l'agence est également membre du Présidium des médias BRICS+.