Gabon: 'Le président Oligui Nguema sera accueilli avec une grande ferveur et un respect profond par la population du Haut-Ogooué'

La tournée républicaine suit son cours. Après la province de la Nyanga, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema va séjourner dans la province du Haut-Ogooué au sud du Gabon. Emmanuel Obakamba Ombana, citoyen gabonais, acteur social et originaire du G2, répond aux questions de Gabonews.

Avant tout, nous tenons à vous remercier de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes impatients d'écouter vos perspectives sur les attentes et les défis de la jeunesse altogovéenne à l'approche de la visite du Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre de sa tournée républicaine.

Vous êtes originaire de Franceville. Le Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema va séjourner dans le Haut-Ogooué dans le cadre de la tournée républicaine. Quel accueil lui sera réservé ?

Le Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, sera accueilli avec une grande ferveur et un respect profond par la population du Haut-Ogooué. Cette province, marquée par une jeunesse dynamique et aspirante, voit en cette visite, une opportunité unique de faire entendre sa voix et de présenter ses préoccupations directement au Chef de l'État. Les jeunes, en particulier, espèrent que cette tournée marquera un tournant décisif dans l'engagement du gouvernement pour résoudre les défis locaux, notamment, ceux relatifs à l'emploi et au développement économique. De plus, la présence à ses côtés de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, est également perçue comme un gage de succès, symbolisant l'unité et le soutien indéfectible derrière un grand homme.

Vous êtes un leader de la jeunesse, connu pour votre expertise. Quelles sont, selon vous, les attentes de la jeunesse altogovéenne ?

La jeunesse du Haut-Ogooué a des attentes claires et urgentes. Leur principale préoccupation est l'emploi. Actuellement, la province enregistre environ 998 demandes d'emploi chaque année, mais seulement 188 emplois sont disponibles, ce qui donne un taux d'insertion de seulement 18,84% et un taux de chômage alarmant de 81,16%. Les jeunes espèrent voir des initiatives concrètes pour développer des secteurs porteurs comme l'agriculture, le tourisme, l'environnement, le numérique, les mines et les transports.

L'agriculture, par exemple, peut devenir une source majeure d'emploi si elle est modernisée et intégrée à des programmes de formation en technologies agricoles. Le secteur numérique offre aussi des perspectives d'avenir avec des formations en codage, développement d'applications et cybersécurité. Les jeunes attendent également un soutien renforcé des entreprises locales telles que COMILOG, Nouvelle Gabon Mining, SETRAG, et SOBRAGA, à travers leurs initiatives de responsabilité sociétale, ainsi que les institutions locales à l'exemple de l'Hôtel de Ville etc.

Enfin, la mise en place d'un incubateur pour l'entrepreneuriat est une demande cruciale, car il permettrait de soutenir les jeunes entrepreneurs et de les aider à concrétiser leurs projets innovants. Et si vous étiez le porte-parole de cette jeunesse, quel serait le message à l'endroit du Général Président ? Les jeunes remercient déjà le Président pour sa visite et espèrent qu'elle marque le début d'un engagement concret envers leur avenir.

"Actuellement, notre province fait face à un taux de chômage de 81,16%, avec seulement 188 emplois créés par an pour 998 demandes. Nous demandons de soutenir la création d'emplois dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le numérique et le tourisme. Nous sollicitons également l'aménagement et l'amélioration des espaces de loisirs et divertissement de la Jeunesse, et bien évidemment, les structures de santé et académique entre autres.