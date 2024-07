Algérie: Signature d'une convention entre la Faculté de Pharmacie d'Alger et 'Iqvia Algérie'

Alger — Une convention de partenariat a été signée, mardi à Alger, entre la Faculté de Pharmacie d'Alger et "Iqvia Algérie", filiale du leader mondial en consulting et données en santé, portant sur le renforcement de la qualité de la formation et l'orientation professionnelle des étudiants de cet établissement.

La convention a été signée par le doyen de la Faculté de Pharmacie, Pr Réda Djidjik, et le Directeur Sénior et Général manager d'"Iqvia" pour la région NEW Afrique (Nord-Est-Ouest), Hocine Mahdi, en présence du responsable d"Iqvia Algérie", Rafik Zenati, du vice-président Sénior et Général manager pour la région Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud (AMESA) de la compagnie américaine, Paterne Lane, ainsi que des cadres et enseignants de la Faculté.

A l'issue de cette signature, qui sera effective dès septembre prochain, le professeur Djidjik a souligné que cette convention "aidera les étudiants dans leurs projets à venir, en particulier ceux en Master", mettant en avant "la stratégie de la Faculté consistant à s'ouvrir au monde socio-économique".

De son côté, M. Zenati, a indiqué que ce partenariat devra permettre aux étudiants en pharmacie l'expertise d'Iqvia, de sorte à ce que "les futures compétences puissent apporter un plus au développement du domaine de la pharmacie".