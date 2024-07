Angola: Le Président de la République exprime sa solidarité avec les victimes de l'accident de Bié

Cuito — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé mardi sa douleur suite au décès de quinze personnes dans un accident de la route survenu dans la commune de Cuito, dans la province de Bié.

«En raison du tragique accident de la route survenu aujourd'hui dans la province de Bié, qui a causé un grand nombre de victimes, dont des morts et des blessés, je présente mes plus sincères condoléances aux familles des défunts et je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui reçoivent des soins médicaux », a déclaré le Chef de l'État dans un message de condoléances rendue publique.

Le Président angolais a également déclaré que les autorités compétentes continueront à accorder toute leur attention aux victimes de ce malheureux accident de la route qui a endeuillé de nombreuses familles. L'accident, qui a également fait 30 blessés, s'est produit après qu'un chauffeur de moto-taxi se soit renversé près de la rivière Cuito, dans la commune de Cunje, entraînant la mort d'un enfant.

Alors que les gens allaient porter secours aux victimes, un camion renversé est arrivé et a écrasé plusieurs personnes. Six personnes sont décédées sur place et les autres à l'hôpital Dr Walter Strangway, où sont soignés les autres blessés.

Pour sa part, l'administrateur municipal de Cuito, Abel Guerra Paulo, a assuré que les autorités locales, en partenariat avec d'autres institutions, mobilisent divers moyens pour soutenir les familles endeuillées.