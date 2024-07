Angola: Les hommes d'affaires appelés à renforcer la sécurité dans la transaction financière

Malanje — Le vice-gouverneur de Malanje pour le secteur politique, économique et social, Franco Mufinda, a demandé mardi, aux opérateurs économiques locaux de solliciter une assistance de la Police nationale en cas de mouvement de sommes importantes, en vue de prévenir des actes criminels.

Le responsable a donné cette instruction à cause de crimes enregistrés ces derniers temps dans des établissements commerciaux, et le cas le plus patent s'est produit le 14 juin, ayant abouti à deux assassinats et au vol de 24 millions de kwanzas, outre l'atteinte grave à l'intégrité physique d'un commerçant ouest-africain.

Intervenant lors d'un workshop sur l'activité économique dans la province de Malanje, il a déploré le fait que de nombreux entrepreneurs opèrent sans tenir compte des mesures de sécurité, ce qui attire les malfaiteurs, exposant ainsi leurs affaires et la vie des employés.

« À cause de ces crimes, nous avons jugé bon de nous réunir pour aborder ce sujet. Car il y a encore certains commerçants qui font des transactions de grosses sommes sans une sécurité conséquente », a-t-il expliqué.

D'autre part, Franco Mufinda a fustigé le comportement de nombreux commerçants, en particulier des étrangers, qui exercent des activités dans la province de manière illégale, sans permis de travail, alors le fait constitue un délit au regard de la loi. Le responsable a souligné que l'activité économique devrait être réalisée dans le respect des préceptes juridiques en vigueur en Angola.

La rencontre s'est plus penchée sur le système de sécurité patrimoniale et financière, la nécessité pour les établissements commerciaux de se doter de caméras de surveillance, d'une sécurité privée, afin de permettre aux organismes de défense et de sécurité de jouer leur rôle, en cas d'un éventuel vol à main armée ou d'autres crimes.

Le workshop, qui a réuni des représentants de l'Unité d'information financière de la Banque Nationale d'Angola (BNA), des banques commerciales, de la police fiscale et des opérateurs économiques, visait à analyser la situation de l'activité économique et à définir une stratégie pour combattre ces types de crimes.