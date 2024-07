Algérie: Le 6e Festival national du costume traditionnel algérien en juillet au Palais des Raïs

Alger — La 6e édition du Festival culturel national du costume traditionnel algérien sera organisée du 22 au 25 juillet 2024 au Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs (Bastion 23) à Alger, avec un espace dédié au costume traditionnel palestinien en solidarité avec le peuple palestinien en proie au génocide sioniste, a indiqué mercredi la commissaire du festival.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, la commissaire Faiza Riach a précisé que cette 6e édition du festival mettra à l'honneur "l'art de la couture traditionnelle algérienne" pour montrer "la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel", ajoutant qu'un espace sera dédié à la Palestine en signe de solidarité avec le peuple palestinien dans sa résistance face à l'agression sioniste barbare à Ghaza et dans les territoires occupés.

Cette édition a pour objectif "la valorisation du costume traditionnel et des bijoux algériens en tant que partie indissociable de l'identité et du patrimoine culturel national et la constitution d'une base de données scientifique et académique sur ce patrimoine immatériel à même de contribuer à sa préservation et aux différentes classifications à l'échelle mondiale", a poursuivi la même responsable.

Plusieurs activités sont prévues lors de ce festival, dont une exposition académique sur l'histoire du costume traditionnel algérien, une exposition de tenues traditionnelles algériennes avec la participation de 13 stylistes et le lancement de la plateforme d'interaction "Costumes de mes ancêtres".

Au menu également, une Journée d'étude sur "La broderie traditionnelle", des conférences sur "Le costume traditionnel palestinien" et "le rôle des arts visuels dans la promotion du costume traditionnel algérien" et des ateliers de couture.

Des stylistes, des enseignants et des artisans seront honorés lors de cet évènement de quatre jours, organisé sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, et ce, en reconnaissance de leurs efforts dans la préservation de ce patrimoine culturel national.