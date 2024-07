Afrique: Amical (F) - La RDC tombe de nouveau devant le Sénégal (0-2)

Le deuxième acte du match amical international entre le Sénégal et la RDC s'est terminé mardi 16 juillet au stade Lat Dior du Sénégal sur une nouvelle victoire du pays hôte (2-0).

Les Congolaises se sont montrées menaçantes durant les 30 premières de jeu, sans parvenir à concrétiser les occasions de but. Elles ont été surprises par l'équipe adverse, avant d'aller aux vestiaires. Les Sénégalaises ont en effet ouvert le score à la 40e minute de jeu. Ce but les met à l'aise et leur permet de conforter leur domination de la première mi-temps. Pendant ce temps, les Congolaises ont manqué de réalisme, passant à côté de plusieurs occasions nettes de but.

A la mi-temps, le score est resté le même : 1-0. Au retour des vestiaires, le Sénégal affiche une tout autre image : une équipe plus entreprenante, menaçante et ayant la maitrise du jeu. C'est ainsi que le second but du Sénégal est arrivée à la 63e minute de jeu.

Les multiples tentatives des Congolaises dans le camp adverse n'ont rien donné, jusqu'au moment où l'arbitre a sifflé la fin du match. Score final : Sénégal-RDC (2-0). Lors de la première confrontation, vendredi dernier au stade Lat Dior du Sénégal, les Léopards dames de la RDC s'étaient encre inclinées face aux Lionnes de la Teranga du Sénégal (0-1).