Seychelles: Les médias du pays se réunissent pour la 2ème réunion sur les rapports sur la transparence de la pêche

Déterminer la meilleure façon de travailler avec les médias locaux pour utiliser les informations disponibles sur la pêche aux Seychelles était l'objectif d'un atelier d'une demi-journée organisé mardi par la Fisheries Transparency Initiative (FiTI) en collaboration avec la Fondation Danny Faure (DFF).

Organisé à la Bibliothèque nationale de Victoria, l'atelier a réuni des représentants des médias.

Yannick Memee, le point focal de la FiTi aux Seychelles, a déclaré : « Chez FiTi, nous pouvons voir que les médias ont un rôle important dans la diffusion des informations trouvées dans les rapports que nous publions et dans l'engagement du public à entamer une conversation.

Il a expliqué que la formation était également l'occasion de relier les médias au travail que la FiTI mène avec le Groupe national multi-acteurs (MSG), qui est celui qui réalise ce rapport - les membres sont le visage de la FiTI aux Seychelles.

Le MSG comprend des représentants d'organisations non gouvernementales telles que Sustainability for Seychelles (S4S), la Seychelles Fisheries Authority (SFA) et des représentants de l'industrie.

Au cours de la séance, les représentants des médias ont découvert les différentes voies qui s'offrent à eux lorsqu'ils écrivent sur des sujets liés à la pêche. Les Seychelles ont publié quatre rapports nationaux à la FiTI - le dernier pour 2022 a été publié le 24 avril 2024.

La FiTI est un partenariat mondial multipartite basé aux Seychelles où les gouvernements, les entreprises et la société civile collaborent. Il vise à accroître la transparence et la participation au bénéfice d'une gestion plus durable des pêcheries marines et du bien-être des citoyens et des entreprises qui dépendent du milieu marin.

« Notre atelier vise à explorer comment les médias peuvent soutenir activement les objectifs de la FiTI en communiquant efficacement ses principes, ses réalisations et ses défis au grand public », a déclaré la représentante de la Fondation, Fatime Kante, économiste.

La Fondation Danny Faure et la FiTI ont signé un accord de partenariat en 2023 dans le but commun de faire progresser la pêche durable dans l'océan Indien grâce à la transparence et à l'action collective.

Shermin Rudie Faure