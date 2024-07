Sénégal: Conférence religieuse - La recommandation de l'Islam pour une vie en société stable, selon Oustaz Alioune Sall

« Il faut éviter de sous-estimer autrui ». C'est la principale recommandation indiquée en Islam pour préserver une vie stable en société, selon Oustaz Alioune Sall, chroniqueur religieux à la radio Sud Fm. Oustaz Sall co-animait hier, mercredi 17 juillet au CICES une conférence religieuse sur le thème : «la vie d'ensemble d'hier et d'aujourd'hui, le cas du Sénégal», organisée au lendemain de chaque fête d'Achoura par l'association ALI IMRAM, il dirige.

L'association ALI IMRAN a organisé hier, mercredi 17 juillet sa conférence annuelle tenue au lendemain de chaque fête d'Achoura. Il s'agit pour l'association, d'une occasion de traiter des différentes thématiques qui touchent la vie en société. Ainsi, pour cette présente édition, le thème retenu est : «la vie en société : d'hier et d'aujourd'hui, le cas du Sénégal ».

Il était pour les conférenciers une opportunité d'édifier sur le comment vivre en société, comment préserver une unité pour un Sénégal meilleur et prospère. Interrogé sur l'importance de la thématique, Oustaz Alioune Sall invoque la Sourate 49 du Coran Al hujurat, qui selon lui, dit que « si vous souhaitez préserver la paix et la stabilité dans une société, il faut éviter ceci et là. Mais, ce qu'elle a le plus mis l'accent, c'est d'éviter de vous sous-estimer les uns des autres. »

A en croire au chroniqueur religieux de la radio Sud Fm, « Si vous commencez à vous sous-estimer, ce sont les relations qui vont commencer à se détériorer. On ne sous-estime pas son vis-à-vis à cause de sa maladie. On ne sous-estime pas le supérieur (patron) d'autrui. Donc, le jour où vous le faites à quelqu'un, il vous rendra la même chose », a-t-il averti.