Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit la ministre de l'Economie et le secrétaire d'État chargé des PME

Tunis — Le Président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi, au palais de Carthage, la ministre de l'Economie et de la planification, Feriel Ouerghi et le secrétaire d'État chargé des Petites et moyennes entreprises (PME), Samir Abdelhafidh.

Acette occasion, le Président Saïed a souligné que l'économie nationale doit être fondée sur les choix du peuple tunisien, la création de richesses et la croissance réelle et non sur une économie de rente qui mène au calcul d'un faux taux de croissance, selon un communiqué de présidence.

Le Chef de l'État a également souligné que le plan de développement économique et social devra être axé sur des choix favorisant la justice sociale et garantissant des services de base, citant à ce propos, le droit au travail et un salaire décentoutre les droits fondamentaux (transport, santé, éducation et couverture sociale).

Par ailleurs, le président Saïed a insisté sur le rôle crucial des petites et moyennes entreprises ainsi que sur la nécessité d'éliminer tous les obstacles entravant leur développement.

Parmi ces obstacles, il a cité le manque de réactivité de certaines administrations concernées face aux demandes de création de projets, notamment ceux sous forme de sociétés communautaires.

Le président a conclu en affirmant que la situation héritée est lourde, mais la volonté de la surmonter est ferme et inébranlable.